Поклонники Minecraft и Roblox постоянно спорят за звание самых креативных геймеров. В то время как в кубическом проекте Mojang блогеру стало интересно сколько файлов можно удалить из игры, чтобы она работала дальше, команда энтузиастов создала в Roblox самый настоящий аналог Call of Duty, просто покоривший фанатов известного шутера, сообщает 24 Канал.

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Используя возможности игрового движка Roblox, калифорнийская команда разработчиков под тегом MAXIMILLIAN, состоящая всего из 5 человек, фактически создала собственную игру под названием Frontlines.

Благодаря нереальным усилиям и таланту, энтузиастам удалось настолько точно воспроизвести эстетику и геймплей современных CoD, что даже некоторые хардкорные поклонники франшизы от Activision утверждают, что эта копия получилась лучше, чем последние игры серии.

В игре доступны два режима: "Team Deathmatch" и "Capture The Flag".

Отмечается, что в проекте можно настраивать оружие, а также использовать знакомые фанатам шутеров механики, такие как тактический спринт и скольжение.

Опробовать новинку можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте Roblox и найдя там Frontlines в поиске.