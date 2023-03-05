Краще, ніж оригінал: ентузіасти створили власну Call of Duty у Roblox – дивовижне відео

Команда талановитих геймерів створила напрочуд круту копію Call of Duty за допомогою інструментів розробки Roblox. Шанувальники відомого шутера залишились у шоку від побаченого. Дивовижне відео – у матеріалі.

Шанувальники Minecraft та Roblox увесь час сперечаються у званні найкреативніших геймерів. У той час, як у кубічному проєкті Mojang блогеру стало цікаво скільки файлів можна видалити з гри, аби вона працювала далі, команда ентузіастів створила у Roblox справжнісінький аналог Call of Duty, який просто підкорив фанатів відомого шутера, повідомляє 24 Канал.

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Використовуючи можливості ігрового рушія Roblox, каліфорнійська команда розробників під тегом MAXIMILLIAN, що складається всього з 5 осіб, створила, фактично, власну гру під назвою Frontlines.

Завдяки нереальним зусиллям та таланту, ентузіастам вдалося настільки точно відтворити естетику та геймплей сучасних CoD, що навіть деякі хардкорні шанувальники франшизи від Activision стверджують, що ця копія вийшла кращою, ніж останні ігри серії.

Наразі у грі доступні два режими: "Team Deathmatch" та "Capture The Flag".

Наголошується, що в проєкті можна налаштовувати зброю, а також використовувати такі знайомі фанатам шутерів механіки як тактичний спринт та ковзання.

Випробувати новинку можна безплатно, зареєструвавшись на сайті Roblox та знайшовши там Frontlines у пошуку.