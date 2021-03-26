Розробники відеогри Fortnite поцікавилися думкою гравців та попросили їх заповнити кілька анкет. Цікаво, що таким опитуванням вони натякнули на появу деяких відомих героїв.

Розробники відеогри Fortnite знову відзначилися цікавою ініціативою та показали, що думка геймерів для цієї компанії дуже важлива. Epic Games попросила гравців заповнити спеціальні анкети, які допоможуть вибрати їм теми для майбутніх колаборацій.

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Розробники вислали геймерам одразу кілька тематичних анкет. Щоправда, гравців у Fortnite найбільше зацікавило опитування щодо потенційно нових героїв для їх улюбленої гри. Першими у цьому списку опинилися одразу декілька персонажів із всесвіту Resident Evil. Можливо, компанія Epic Games також готується до релізу нової частини у цій серії, а у травні на честь цього відбудеться якась масштабна тематична подія.

Найцікавіше, що у цей список навіть потрапила майже триметрова вампірка Леді Дімітреску, яка ще у січні стала справжньою зіркою мережі. Щоправда, поки незрозуміло, як така височенна модель може стати ігровим персонажем у Fortnite. Хоча у відеогрі колись з'являвся кремезний Танос, який просто виступав у ролі своєрідного боса на мапі. Також у грі може з'явитися ще чимало цікавих персонажів, але варто виділити наступних: Сі-Джей з GTA: San Andreas, Скорпіон з всесвіту Mortal Kombat, Людина-павук, Джокер, Бетмен, а також навіть головний ворог Маріо – Боузер.

Звісно, більшість цих героїв може так й не з'явитися у цій відеогрі, але у переможців будуть гарні шанси це зробити. Наприклад, на початку 2020 року компанія Epic Games проводила схоже опитування, у якому перемогли Майстер Чіф та Лара Крофт. Розкрадачка гробниць завітала у Fortnite лише тиждень тому, а головний герой серії Halo ще у грудні минулого року. В інших анкетах розробники запропонували геймерам вибрати бренди одягу, музикантів та відомих осіб у спільноті гравців у Fortnite.

Персонажі, які можуть з'явитися у Fortnite / Фото твітер Mikey Fortnite News & Leaks

Музиканти, які згадуються в опитуванні від Epic Games / Фото твітер Mikey Fortnite News & Leaks

Стрімери та відомі контент-мейкери, які згадуються в опитуванні від Epic Games / Фото твітер Mikey Fortnite News & Leaks

Відомі бренди, які згадуються в опитуванні від Epic Games / Фото твітер Mikey Fortnite News & Leaks