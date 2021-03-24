Зловмисники почали використовувати юних гравців у Fortnite для розповсюдження наркотиків. Схема дуже проста та дієва, тому шахраї активно її застосовують у цій відеогрі.

Британський спеціаліст по роботі з молоддю Метью Норфорд розповів чимало цікавого про роботу місцевих наркодилерів. Він попередив батьків, що останнім часом зловмисники почали активно використовувати популярність відеогри Fortnite серед дітей.

Читайте також Швидко й далеко: гравці у Fortnite знайшли оригінальний спосіб переміщення – відео

Схема дуже проста, а зловмисники використовують бажання юних гравців отримати рідкісні скіни чи великі суми V-Bucks (ігрова валюта). Отже, наркодилери заходять у Fortnite та шукають там юних та наївних друзів. Можливо, вони навіть самі використовують рідкісні скіни та "купують" цим дітей. Найчастіше жертвами наркодилерів стають геймери у віці до 13 років, які впевнені, що зі старшими грати круто.

Після знайомства та дружніх ігор зловмисники просять про допомогу в одній дуже простій справі. Потрібно лише залишити у себе на зберігання чи передати третій особі певний пакунок. Звісно, за таку допомогу дітям пропонують скіни чи V-Bucks. Деякі юні геймери не можуть встояти перед такою пропозицією, тому й стають учасниками злочинних операцій, бо у цих пакунках зберігаються наркотики. Тобто таких юних геймерів можна назвати своєрідними помічниками наркодилерів.

Норфорд особисто спілкувався з дитиною, яка зберігала у своїй кімнаті чималу кількість подібних згортків. Один такий пакунок коштує приблизно 80 фунтів стерлінгів, а це понад 3 тисячі гривень. Звісно, у результаті таких операцій дилери отримують гарні прибутки, а також зменшують ризик бути спійманим за зберігання чи передачу наркотиків. Діти також отримують омріяні скіни чи величезні суми V-Bucks, але якою ж ціною.

Компанія Epic Games активно співпрацює з місцевими правоохоронними органами, а також блокує облікові записи зловмисників. Щоправда, ефективним такий метод важко назвати, бо гра безплатна, а створити новий акаунт дуже просто. Також Fortnite дуже популярна серед дітей й подібні ситуації можуть повторюватися у майбутньому. Тому представники компанії Epic Games радять батькам використовувати у цій відеогрі функцію "Батьківського контролю".