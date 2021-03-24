Злоумышленники стали использовать юных игроков в Fortnite для распространения наркотиков. Схема очень простая и эффективная, поэтому мошенники активно ее применяют в этой видеоигре.

Британский специалист по работе с молодежью Мэтью Норфорд рассказал немало интересного о работе местных наркодилеров. Он предупредил родителей, что в последнее время злоумышленники начали активно использовать популярность видеоигры Fortnite среди детей.

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Схема очень простая, а злоумышленники используют желание юных игроков получить редкие скины или большие суммы V-Bucks (игровая валюта). Итак, наркодилеры заходят в Fortnite и ищут там юных и наивных друзей. Возможно, они даже сами используют редкие скины и "покупают" этим детей. Чаще всего жертвами наркодилеров становятся геймеры в возрасте до 13 лет, которые уверены, что со старшими играть круто.

После знакомства и дружеских игр злоумышленники просят о помощи в одном очень простом деле. Нужно только оставить у себя на хранение или передать третьему лицу определенный пакет. Конечно, за такую помощь предлагают скины или V-Bucks. Некоторые юные геймеры не могут устоять перед таким предложением, поэтому и становятся участниками преступных операций, так как у этих пакетах хранятся наркотики. То есть таких юных геймеров можно назвать своеобразными помощниками наркодилеров.

Норфорд лично общался с ребенком, который хранил в своей комнате немалое количество подобных свертков. Один такой пакет стоит около 80 фунтов стерлингов, а это более 3 тысяч гривен. Конечно, в результате таких операций дилеры получают хорошую прибыль, а также уменьшают риск быть пойманным за хранение или передачу наркотиков. Дети также получают желанные скины или огромные суммы V-Bucks, но какой же ценой.

Компания Epic Games активно сотрудничает с местными правоохранительными органами, а также блокирует учетные записи злоумышленников. Правда, эффективным такой метод трудно назвать, потому что игра бесплатная, а создать новый аккаунт очень просто. Также Fortnite очень популярна среди детей и подобные ситуации могут повторяться в будущем. Поэтому представители компании Epic Games советуют родителям использовать в этой видеоигре функцию "Родительского контроля".