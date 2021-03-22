Игроки в Fortnite нашли новый метод перемещения на дальние расстояния. Для этого они используют сразу несколько нововведений с последнего глобального патча.

Мы уже рассказывали вам о старте нового сезона в очень популярной видеоигре Fortnite. Обновления получило название "Дикие времена", а разработчики добавили в игру немалое количество оригинального контента.

Подробнее об обновлении "Дикие времена" в Fortnite: охота на животных, доисторическое оружие и Лара Крофт – фото, видео

В последнем обновлении в Fortnite добавили различных животных. Игроки могут на них охотиться, чтобы добывать ресурсы, которые используются для создания мощного оружия. Также некоторых животных можно даже приручить, а еще есть куры. Казалось, что они должны стать простыми мишенями для геймеров, но игроки в Fortnite научились эффективно использовать и их.

Дело в том, что геймеры могут ловить кур, хотя это не так просто сделать. За животными надо еще погоняться и сами они в руки не прибегут. Если же курицу поймать, то главный герой поднимет ее над головой и сможет прыгать значительно выше, и даже летать на небольшое расстояние. Правда, геймеры придумали более эффективный способ использования этих птиц.

Также в видеоигре появились сразу несколько специальных платформ, которые охраняются опасными стражами. На вершине таких сооружений есть пурпурные стартовые площадки, которые помогают геймерам летать на определенное расстояние. Поэтому игроки в Fortnite решили совместить эти нововведения и проверить их эффективность. Результат превзошел даже самые смелые прогнозы, а геймер за несколько секунд пролетел невероятное расстояние.

Такой метод можно использовать в трудных ситуациях, когда нужно очень быстро бежать. Наверное, очень хорошо такие перемещения будут работать, если игрок оказался на краю зоны и рискует не успеть попасть в безопасное место. Также после такого перелета можно сразу ликвидировать птичку и получить ценные ресурсы.

Правда, у этого метода есть один огромный минус – курицу надо еще поймать, а вряд ли это просто сделать в стрессовой ситуации. Пользователям в твиттере очень понравился такой метод, а оригинальное видео уже собрало более 20 тысяч просмотров.

Необычное использование кур в Fortnite – видео