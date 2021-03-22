Гравці у Fortnite знайшли новий метод переміщення на далекі відстані. Для цього вони використовують одразу декілька нововведень з останнього глобального патчу.

Ми вже розповідали вам про старт нового сезону у дуже популярній відеогрі Fortnite. Оновлення отримало назву "Дикі часи", а розробники додали у гру чималу кількість оригінального контенту.

Детальніше про оновлення "Дикі часи" у Fortnite: полювання на тварин, первісна зброя та Лара Крофт – фото, відео

В останньому оновленні у Fortnite додали різноманітних тварин. Гравці можуть на них полювати, щоб добувати ресурси, які використовуються для створення потужної зброї. Також деяких тварин можна навіть приручити, а ще є кури. Здавалося, що вони мають стати простими мішенями для геймерів, але гравці у Fortnite навчилися ефективно використовувати і їх.

Річ у тім, що геймери можуть ловити курей, хоча це не так й просто зробити. За тваринами треба ще поганятися й самі вони у руки не прибіжать. Якщо ж курку зловити, то головний герой підійме її над головою й зможе стрибати значно вище, а також навіть літати на невелику відстань. Щоправда, геймери придумали ефективніший спосіб використання цих пташок.

Також у відеогрі з'явилися одразу декілька спеціальних платформ, які охороняються небезпечними стражами. На вершині таких споруд є пурпурові стартові майданчики, які допомагають геймерам літати на певну відстань. Тому гравці у Fortnite вирішили поєднати ці нововведення та перевірити їхню ефективність. Результат перевершив навіть найсміливіші прогнози, а геймер за декілька секунд пролетів неймовірну відстань.

Такий метод можна використовувати у скрутних ситуаціях, коли потрібно дуже швидко втікати. Напевно, дуже гарно такі переміщення будуть працювати, якщо гравець опинився на краю зони й ризикує не встигнути потрапити у безпечне місце. Також після такого перельоту можна одразу ліквідувати пташку й отримати цінні ресурси.

Щоправда, у цього методу є один величезний мінус – курку треба ще зловити, а навряд чи це просто зробити у стресовій ситуації. Користувачам у твітері дуже сподобався такий метод, а оригінальне відео вже зібрало понад 20 тисяч переглядів.

Незвичайне використання курей у Fortnite – відео