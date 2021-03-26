Разработчики видеоигры Fortnite поинтересовались мнением игроков и попросили их заполнить несколько анкет. Интересно, что таким опросом они намекнули на появление некоторых известных героев.

Разработчики видеоигры Fortnite снова отличились интересной инициативой и показали, что мнение геймеров для этой компании очень важно. Epic Games попросила игроков заполнить специальные анкеты, которые помогут выбрать им темы для будущих коллабораций.

Читайте также Простая услуга: юных фанатов Fortnite используют для распространения наркотиков

Разработчики выслали геймерам сразу несколько тематических анкет. Правда, игроков в Fortnite больше всего заинтересовал опрос о потенциально новых героях для их любимой игры. Первыми в этом списке оказались сразу несколько персонажей из вселенной Resident Evil. Возможно, компания Epic Games также готовится к релизу новой части в этой серии, а в мае в честь этого состоится какое-то масштабное тематическое событие.

Самое интересное, что в этот список даже попала почти трехметровая вампирша Леди Димитреску, которая еще в январе стала настоящей звездой сети. Правда, пока непонятно, как такая высоченная модель может стать игровым персонажем в Fortnite. Хотя в видеоигре когда-то появлялся коренастый Танос, который просто выступал в роли своеобразного босса на карте. Также в игре может появиться еще немало интересных персонажей, но стоит выделить следующих: Си-Джей с GTA: San Andreas, Скорпион с вселенной Mortal Kombat, Человек-паук, Джокер, Бэтмен, и даже главный враг Марио – Боузер.

Конечно, большинство этих героев может так и не появиться в этой видеоигре, но у победителей будут хорошие шансы это сделать. Например, в начале 2020 года компания Epic Games проводила похожий опрос, в котором победили Мастер Чиф и Лара Крофт. Расхитительница гробниц заглянула в Fortnite только неделю назад, а главный герой серии Halo еще в декабре прошлого года. В других анкетах разработчики предложили геймерам выбрать бренды одежды, музыкантов и известных людей в сообществе игроков в Fortnite.

Персонажи, которые могут появиться в Fortnite / Фото твиттер Mikey Fortnite News & Leaks

Музыканты, которые упоминаются в опросе от Epic Games / Фото твиттер Mikey Fortnite News & Leaks

Стримеры и известные контент-мейкеры, которые упоминаются в опросе от Epic Games / Фото твиттер Mikey Fortnite News & Leaks

Известные бренды, которые упоминаются в опросе от Epic Games / Фото твиттер Mikey Fortnite News & Leaks