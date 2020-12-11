Онлайн-магазин Epic Games Store буде безкоштовно роздавати відеоігри починаючи з 17 грудня. А зараз у цій крамниці можна також безкоштовно отримати дві гри від компанії Obsidian Entertainment.

На головній сторінці онлайн-магазину Epic Games Store з'явилася інформація про старт новорічного розпродажу. Власники цієї крамниці підготували чималу кількість сюрпризів для геймерів.

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Новорічна акція в Epic Games Store

Масштабний новорічний розпродаж в Epic Games Store розпочнеться вже 17 грудня. Власники цієї крамниці відзначили, що відеоігри можна буде придбати зі знижками до 75%. Також починаючи з 17 грудня в Epic Games Store кожного дня можна буде отримувати безкоштовні ігри. Геймерам потрібно лише забрати та активувати відеогру протягом 24 годин, у бібліотеці вона залишиться назавжди. Акція триватиме 15 днів, тобто користувачі отримають 15 безкоштовних відеоігор. Поки невідомо, які саме ігри можна буде отримати.

Вже зараз можна отримати такі безкоштовні проєкти в Epic Games Store

Цього тижня в Epic Games Store безкоштовно можна отримати дві відеогри від розробників з Obsidian Entertainment: Pillars of Eternity та Tyranny. Ця акційна пропозиція буде діяти до 17 грудня.

Обидві гри можна отримати одразу з усіма доповненнями. Pillars of Eternity вийшла ще у 2015 році, гравці та критики дуже тепло зустріли цей проєкт. За жанром це рольова гра, у якій геймери керують групою персонажів та мають розв'язати містичну проблему. Tyranny вийшла у 2016 році, цей проєкт дуже високо оцінили геймери та журналісти. Це також рольова відеогра, у якій гравці виступають на стороні світового зла.

Трейлер гри Pillars of Eternity

Трейлер гри Tyranny