Epic Games Store бесплатно раздаст 15 видеоигр: дата начала и условия акции
Онлайн-магазин Epic Games Store будет бесплатно раздавать видеоигры начиная с 17 декабря. А сейчас в этом магазине можно бесплатно получить две игры от компании Obsidian Entertainment.
На главной странице онлайн-магазина Epic Games Store появилась информация о старте новогодней распродажи. Владельцы этого магазина подготовили большое количество сюрпризов для геймеров.
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Новогодняя акция в Epic Games Store
Масштабная новогодняя распродажа в Epic Games Store начнется уже 17 декабря. Владельцы этого магазина отметили, что видеоигры можно будет приобрести со скидками до 75%. Также начиная с 17 декабря в Epic Games Store каждый день можно будет получать бесплатные игры. Геймерам нужно только забрать и активировать видеоигру в течении 24 часов, в библиотеке она останется навсегда. Акция продлится 15 дней, то есть пользователи получат 15 бесплатных видеоигр. Пока неизвестно, какие именно игры можно будет получить.
Уже сейчас можно получить такие бесплатные проекты в Epic Games Store
На этой неделе в Epic Games Store бесплатно можно получить две видеоигры от разработчиков из Obsidian Entertainment: Pillars of Eternity и Tyranny. Эта акционное предложение будет действовать до 17 декабря.
Обе игры можно получить сразу со всеми дополнениями. Pillars of Eternity вышла еще в 2015 году, игроки и критики очень тепло встретили этот проект. По жанру это ролевая игра, в которой геймеры управляют группой персонажей и должны решить мистическую проблему. Tyranny вышла в 2016 году, этот проект очень высоко оценили геймеры и журналисты. Это также ролевая видеоигра, в которой игроки выступают на стороне мирового зла.
Трейлер игры Pillars of Eternity
Трейлер игры Tyranny
Epic Games StoreОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр. Магазин доступен в качестве вебсайта и через специальное приложение. В этом онлайн-магазине каждую неделю проводится бесплатная раздача видеоигр. Бесплатно уже можно было получить такие известные игры: GTA 5, Football Manager 2020, Civilization VI и многие другие.
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