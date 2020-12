В рамках церемонии The Game Awards 2020 было анонсировано большое количество новых видеоигр. Геймеры впервые увидели трейлеры и тизеры многих интересных проектов.

Ежегодная церемония The Game Awards 2020 прошла в ночь с 10 на 11 ноября. К сожалению, в этом году громких анонсов почти не было, но некоторые трейлеры очень порадовали геймеров. О самых интересных анонсах читайте в новом материале от Games24.

Among Us

Впервые была показана новая карта для этой очень популярной игры. Новая карта называется "Самолет", разработчики обещают добавить в игру: новые задачи, возможность выбирать стартовую локацию и лестницы. Релиз запланирован на начало 2021 года.

Трейлер карты

Mass Effect

Компания BioWare впервые показала тизер новой видеоигры во вселенной Mass Effect. Информации пока очень мало, но кажется, что новая часть станет продолжением оригинальной трилогии.

Тизер игры

The Callisto Protocol

Новый хоррор от разработчиков Dead Space выйдет только в 2022 году. Студия Striking Distance поставила себе очень амбициозную задачу – создать самую страшную игру в истории.

Трейлер игры

Ark II

Вин Дизель станет одним из главных героев новой игры о выживании в мире динозавров. Известный киноактер уже в трейлере игры показал, что он не боится никаких динозавров. Релиз Ark II должен состояться в 2022 году.

Трейлер игры

Dragon Age

Дата выхода и список платформ для новой Dragon Age пока неизвестны. Наверное, игра станет перезапуском всей серии, потому что в названии отсутствуют цифры. В тизере показали лишь несколько локаций и Соласа.

Тизер игры

Новые герои для Fortnite

В игре Fortnite появится Мастер Чиф и другие персонажи серии Halo, эти герои станут доступными уже сегодня. А 16 декабря в видеоигру добавят персонажей из сериала "Ходячие мертвецы": Дэрила и Мишон.

Видео с представлением Мастера Чифа

Видео с представлением Дэрила и Мишон

Back 4 Blood

Кооперативный зомби-шутер от разработчиков Left 4 Dead выйдет уже 22 июня 2021 года. Видеоигра Back 4 Blood станет масштабным продолжением культовой серии, разработчики обещают добавить: больше видов зомби, новых персонажей и обновленные миссии.

Трейлер игры

Perfect Dark

Новая студия The Initiative представила свой первый проект под названием Perfect Dark. Видеоигра должна стать перезапуском серии шутеров, которые выходили еще в начале нулевых. Ждать игру нужно будет очень долго, потому что она находится лишь на ранней стадии производства.

Трейлер игры

Warhammer 40,000: Darktide

Разработчики пока не называют дату выхода этого проекта, но в магазине Steam уже появилась его страница. Пока геймерам только представили дебютный геймплейный трейлер. Также известно, что это будет кооперативная игра на 4 игроков.

Трейлер игры

Disco Elysium Final Cut

Релиз расширенного издания этой игры состоится уже в марте 2021 года. Разработчики обещают добавить полноценную озвучку всех диалогов в игре. Владельцы оригинальной видеоигры получат эту версию бесплатно.

Трейлер обновления

Call of Duty: Black Ops Cold War

Студия Activision представила геймплейный трейлер первого сезона в новой Call of Duty. Уже 16 декабря должно состояться объединение с королевской битвой Warzone. Также в видео показали новое оружие и карты.

Трейлер первого сезона

Fall Guys

Третий сезон очень популярной игры будет посвящен теме зимы. Дополнение выйдет уже 15 декабря, а в игре появится 7 новых уровней и десятки новых предметов для кастомизации игровых персонажей.

Трейлер третьего сезона

Evil Dead The Game

Видеоигра по мотивам фильма "Зловещие мертвецы" выйдет уже в 2021 году. Информации пока очень мало, известно лишь, что это будет кооперативный хоррор-экшен.

Трейлер игры

Returnal

Эксклюзив для PlayStation 5, который должен выйти 19 марта 2021 года. Главной героиней этого шутера станет Селена – астронавтка, которая попала на неизвестную планету.

Трейлер игры

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion

Новое дополнение к The Elder Scrolls Online отправит игроков в новую локацию под названием "Врата Обливиона". Полноценный анонс обновления должен состояться уже в январе.

Трейлер дополнения

Humankind

Глобальная стратегия от студии Amplitude Studios выйдет уже 22 апреля 2021 года. Игра выглядит многообещающе и должна стать главным конкурентом для серии Civilization на ближайшие несколько лет.

Трейлер игры