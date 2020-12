У рамках церемонії The Game Awards 2020 було анонсовано чималу кількість нових відеоігор. Геймери вперше побачили трейлери та тизери багатьох цікавих проєктів.

Щорічна церемонія The Game Awards 2020 пройшла у ніч з 10 на 11 листопада. На жаль, цього року гучних анонсів майже не було, але деякі трейлери дуже порадували геймерів. Про найцікавіші анонси читайте у новому матеріалі від Games24.

Among Us

Вперше була показана нова мапа для цієї дуже популярної гри. Нова карта має назву "Літак", розробники обіцяють додати у гру: нові завдання, можливість вибирати стартову локацію та драбини. Реліз заплановано на початок 2021 року.

Трейлер карти

Mass Effect

Компанія BioWare вперше показала тизер нової відеогри у всесвіті Mass Effect. Інформації поки дуже мало, але здається, що нова частина стане продовженням оригінальної трилогії.

Тизер гри

The Callisto Protocol

Новий хоррор від розробників Dead Space вийде лише у 2022 році. Студія Striking Distance поставила собі дуже амбітне завдання – створити найстрашнішу гру в історії.

Трейлер гри

Ark II

Він Дізель стане одним з головних героїв нової гри про виживання у світі динозаврів. Відомий кіноактор вже у трейлері гри показав, що він не боїться жодних динозаврів. Реліз Ark II має відбутися у 2022 році.

Трейлер гри

Dragon Age

Дата виходу та список платформ для нової Dragon Age поки невідомі. Напевно, гра стане перезапуском всієї серії, бо у назві відсутні цифри. У тизері показали лише декілька локацій та Соласа.

Тизер гри

Нові герої для Fortnite

У грі Fortnite з'явиться Майстер Чіф та інші персонажі серії Halo, ці герої стануть доступними вже сьогодні. А 16 грудня у відеогру додадуть персонажів із серіалу "Ходячі мерці": Деріла та Мішон.

Відео з представленням Майстра Чіфа

Відео з представленням Деріла та Мішон

Back 4 Blood

Кооперативний зомбі-шутер від розробників Left 4 Dead вийде вже 22 червня 2021 року. Відеогра Back 4 Blood стане масштабним продовженням культової серії, розробники обіцяють додати: більше видів зомбі, нових персонажів та оновлені місії.

Трейлер гри

Perfect Dark

Нова студія The Initiative представила свій перший проєкт з назвою Perfect Dark. Відеогра повинна стати перезапуском серії шутерів, які виходили ще на початку нульових. Чекати гру потрібно буде дуже довго, бо вона знаходиться лише на ранній стадії виробництва.

Трейлер гри

Warhammer 40,000: Darktide

Розробники поки не називають дату виходу цього проєкту, але у крамниці Steam вже з'явилася його сторінка. Поки геймерам лише представили дебютний геймплейний трейлер. Також відомо, що це буде кооперативна гра на 4 гравців.

Трейлер гри

Disco Elysium Final Cut

Реліз розширеного видання цієї гри відбудеться вже у березні 2021 року. Розробники обіцяють додати повноцінну озвучку всіх діалогів у грі. Власники оригінальної відеогри отримають цю версію безкоштовно.

Трейлер оновлення

Call of Duty: Black Ops Cold War

Студія Activision представила геймплейний трейлер першого сезону у новій Call of Duty. Вже 16 грудня повинно відбутися об'єднання з королівською битвою Warzone. Також у відео показали нову зброю та карти.

Трейлер першого сезону

Fall Guys

Третій сезон дуже популярної гри буде присвячений темі зими. Доповнення вийде вже 15 грудня, а у грі з'явиться 7 нових рівнів та десятки нових предметів для кастомізації ігрових персонажів.

Трейлер третього сезону

Evil Dead The Game

Відеогра за мотивами фільму "Зловісні мерці" вийде вже у 2021 році. Інформації поки дуже мало, відомо лише, що це буде кооперативний хоррор-екшен.

Трейлер гри

Returnal

Ексклюзив для PlayStation 5, який має вийти 19 березня 2021 року. Головною героїнею цього шутера стане Селена – астронавтка, яка потрапила на невідому планету.

Трейлер гри

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion

Нове доповнення до The Elder Scrolls Online відправить гравців у нову локацію з назвою "Брама Облівіона". Повноцінний анонс оновлення повинен відбутися вже у січні.

Трейлер доповнення

Humankind

Глобальна стратегія від студії Amplitude Studios вийде вже 22 квітня 2021 року. Гра виглядає багатообіцяюче та повинна стати головним конкурентом для серії Civilization на найближчі декілька років.

Трейлер гри