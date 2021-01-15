Цього тижня в онлайн-крамниці Epic Games Store можна безкоштовно отримати популярну відеогру Star Wars: Battlefront II. А вже наступного тижня можна буде забрати Galactic Civilizations III.

Роздачі відеоігор на космічну тематику продовжуються у крамниці Epic Games Store. Минулого тижня можна було забрати тактичний "рогалик" Crying Suns, а вже зараз можна отримати Star Wars: Battlefront II. А з 21 січня безкоштовно будуть роздавати Galactic Civilizations III.

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Star Wars: Battlefront II

Вже зараз в Epic Games Store можна безкоштовно отримати дуже популярну відеогру Star Wars: Battlefront II. Варто відзначити, що одразу роздається основна гра, а також комплект Celebration Edition, у який ввійшли різноманітні платні предмети для кастомізації героїв. Це четверта гра у серії Star Wars: Battlefront, яка вийшла у листопаді 2017 року. У цій частині геймери отримали повноцінну сюжетну кампанію, але за представницю Імперії. Головною особливістю Star Wars: Battlefront II є мультиплеєр, у який вже зараз можуть зіграти всі охочі. На вибір є 11 режимів гри, а також чимала кількість зброї та техніки. Варто відзначити, що повна ціна цього видання становить 1199 гривень. Безкоштовно отримати цю відеогру можна буде до 21 січня за цим посиланням.

Дивіться трейлер відеогри Star Wars: Battlefront II – відео

Galactic Civilizations III

А вже наступного тижня можна буде безкоштовно отримати відеогру Galactic Civilizations III. За жанром це покрова глобальна стратегія, яка була розроблена й видана компанією Stardock у травні 2015 року. Сюжетно ця гра продовжує попередні частини цієї серії, а гравці повинні розвивати свою галактичну імперію та привести її до панування у космосі. Загалом, відеогра Galactic Civilizations III отримала дуже схвальні відгуки від критиків та геймерів. На агрегаторі рецензій Metacritic середній бал цього проєкту склав 81 зі 100. Цю відеогру можна буде отримати безкоштовно з 21 по 28 січня.

Дивіться трейлер відеогри Galactic Civilizations III – відео