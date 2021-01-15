На этой неделе в онлайн-магазине Epic Games Store можно бесплатно получить популярную видеоигру Star Wars: Battlefront II. А уже на следующей неделе можно будет забрать Galactic Civilizations III.

Раздачи видеоигр на космическую тематику продолжаются в магазине Epic Games Store. На прошлой неделе можно было забрать тактический "рогалик" Crying Suns, а уже сейчас можно получить Star Wars: Battlefront II. А с 21 января бесплатно будут раздавать Galactic Civilizations III.

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Star Wars: Battlefront II

Уже сейчас в Epic Games Store можно бесплатно получить очень популярную видеоигру Star Wars: Battlefront II. Стоит отметить, что сразу раздается основная игра, а также комплект Celebration Edition, в который вошли разнообразные платные предметы для кастомизации героев. Это четвертая игра в серии Star Wars: Battlefront, которая вышла в ноябре 2017 года. В этой части геймеры получили полноценную сюжетную кампанию, но за представительницу Империи. Главной особенностью Star Wars: Battlefront II является мультиплеер, в который уже сейчас могут сыграть все желающие. На выбор есть 11 режимов игры, а также немалое количество оружия и техники. Стоит отметить, что полная цена этого издания составляет 1199 гривен. Бесплатно получить эту видеоигру можно будет до 21 января по этой ссылке.

Смотрите трейлер видеоигры Star Wars: Battlefront II – видео

Galactic Civilizations III

А уже на следующей неделе можно будет бесплатно получить видеоигру Galactic Civilizations III. По жанру это пошаговая глобальная стратегия, которая была разработана и издана компанией Stardock в мае 2015 года. Сюжетно эта игра продолжает предыдущие части этой серии, а игроки должны развивать свою галактическую империю и привести ее к господству в космосе. В общем, видеоигра Galactic Civilizations III получила очень лестные отзывы критиков и геймеров. На агрегаторе рецензий Metacritic средний балл этого проекта составил 81 из 100. Это видеоигру можно будет получить бесплатно с 21 по 28 января.

Смотрите трейлер видеоигры Galactic Civilizations III – видео