Масштабний новорічний розпродаж відеоігор вже розпочався в онлайн-магазині Epic Games Store. Придбати ігри можна зі знижками до 75%, а також можна безкоштовно отримати відеогру Cities: Skylines.

У онлайн-магазині Epic Games Store розпочався масштабний новорічний розпродаж. Вже можна придбати чималу кількість відеоігор зі знижками до 75%, а також отримати першу безкоштовну відеогру.

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Новорічний розпродаж

У фірмовій крамниці Epic Games Store ігри за зниженою ціною можна буде придбати до 7 січня. На цьому розпродажі можна купити чималу кількість дуже популярних проєктів цієї осені, а також цікаві перевидання старих відеоігор.

Найцікавіші пропозиції з новорічного розпродажу в Epic Games Store:

Watch Dogs: Legion – 613 гривень (-33%)

Mafia: Definitive Edition – 562 гривні (-25%)

Metro Exodus – 270 гривень (-60%)

Grand Theft Auto V Premium Edition – 315 гривень (-50%)

Crysis Remastered – 258 гривень (-40%)

Red Dead Redemption 2 – 603 гривні (-33%)

Borderlands 3 – 281 гривня (-67%)

Ghostrunner – 477 гривень (-25%)

Anno 1800 – 302 гривні (-67%)

STAR WARS: Squadrons – 720 гривень (-40%)

Assassin's Creed Valhalla – 760 гривень (-17%)

A Total War Saga: TROY – 640 гривень (-20%)

DEATH STRANDING – 900 гривень (-50%)

Sid Meier's Civilization VI – 132 гривні (-75%)

Rainbow Six Siege – 120 гривень (-60%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривень (-25%)

ARK: Survival Evolved – 116 гривень (-80%)

SnowRunner – 330 гривень (-40%)

Безкоштовна відеогра

Також власники крамниці Epic Games Store пообіцяли, що роздадуть 15 безкоштовних відеоігор під час новорічних свят. Першою грою з цього списку стала Cities: Skylines, яка вийшла ще у 2015 році. Це дуже популярний симулятор містобудування від відомої фінської компанії Colossal Order. Головним завданнями геймерів є будівництво та розбудова власного міста. Потрібно займатися плануванням забудов та розміщенням доріг, ефективно розпоряджатися бюджетом міста та організовувати роботу міських служб. Гра лояльна до модифікацій: всі користувачі можуть завантажувати у неї різноманітні моделі будівель чи транспорту. Якщо коротко, то це одна з найкращих відеоігор у своєму жанрі.

Вже зараз цей симулятор можна безкоштовно забрати у крамниці Epic Games Store за цим посиланням. Отримати цей проєкт безкоштовно можна буде до 18 години 18 грудня. Яка наступна відеогра буде роздаватися у цьому онлайн-магазині поки невідомо.

У крамниці Epic Games Store можна отримати безкоштовно Cities: Skylines / світлина з порталу PCGamesN