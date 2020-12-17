У Epic Games Store розпочався новорічний розпродаж: перша безкоштовна гра та знижки до 75%
Масштабний новорічний розпродаж відеоігор вже розпочався в онлайн-магазині Epic Games Store. Придбати ігри можна зі знижками до 75%, а також можна безкоштовно отримати відеогру Cities: Skylines.
У онлайн-магазині Epic Games Store розпочався масштабний новорічний розпродаж. Вже можна придбати чималу кількість відеоігор зі знижками до 75%, а також отримати першу безкоштовну відеогру.
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Новорічний розпродаж
У фірмовій крамниці Epic Games Store ігри за зниженою ціною можна буде придбати до 7 січня. На цьому розпродажі можна купити чималу кількість дуже популярних проєктів цієї осені, а також цікаві перевидання старих відеоігор.
Найцікавіші пропозиції з новорічного розпродажу в Epic Games Store:
- Watch Dogs: Legion – 613 гривень (-33%)
- Mafia: Definitive Edition – 562 гривні (-25%)
- Metro Exodus – 270 гривень (-60%)
- Grand Theft Auto V Premium Edition – 315 гривень (-50%)
- Crysis Remastered – 258 гривень (-40%)
- Red Dead Redemption 2 – 603 гривні (-33%)
- Borderlands 3 – 281 гривня (-67%)
- Ghostrunner – 477 гривень (-25%)
- Anno 1800 – 302 гривні (-67%)
- STAR WARS: Squadrons – 720 гривень (-40%)
- Assassin's Creed Valhalla – 760 гривень (-17%)
- A Total War Saga: TROY – 640 гривень (-20%)
- DEATH STRANDING – 900 гривень (-50%)
- Sid Meier's Civilization VI – 132 гривні (-75%)
- Rainbow Six Siege – 120 гривень (-60%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривень (-25%)
- ARK: Survival Evolved – 116 гривень (-80%)
- SnowRunner – 330 гривень (-40%)
Безкоштовна відеогра
Також власники крамниці Epic Games Store пообіцяли, що роздадуть 15 безкоштовних відеоігор під час новорічних свят. Першою грою з цього списку стала Cities: Skylines, яка вийшла ще у 2015 році. Це дуже популярний симулятор містобудування від відомої фінської компанії Colossal Order. Головним завданнями геймерів є будівництво та розбудова власного міста. Потрібно займатися плануванням забудов та розміщенням доріг, ефективно розпоряджатися бюджетом міста та організовувати роботу міських служб. Гра лояльна до модифікацій: всі користувачі можуть завантажувати у неї різноманітні моделі будівель чи транспорту. Якщо коротко, то це одна з найкращих відеоігор у своєму жанрі.
Вже зараз цей симулятор можна безкоштовно забрати у крамниці Epic Games Store за цим посиланням. Отримати цей проєкт безкоштовно можна буде до 18 години 18 грудня. Яка наступна відеогра буде роздаватися у цьому онлайн-магазині поки невідомо.
У крамниці Epic Games Store можна отримати безкоштовно Cities: Skylines / світлина з порталу PCGamesN
Epic Games StoreОнлайн-сервіс цифрового поширення відеоігор. Крамниця доступна у якості вебсайту та через спеціальний додаток. У цьому онлайн-магазині кожного тижня проводиться безкоштовна роздача відеоігор. Безкоштовно вже можна було отримати такі відомі ігри: GTA 5, Football Manager 2020, Civilization VI та чимало інших.
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