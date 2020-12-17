Масштабная новогодняя распродажа видеоигр уже началась в онлайн-магазине Epic Games Store. Купить игры можно со скидками до 75%, а также можно бесплатно получить видеоигру Cities: Skylines.

В онлайн-магазине Epic Games Store началась масштабная новогодняя распродажа. Уже можно приобрести большое количество видеоигр со скидками до 75%, а также получить первую бесплатную видеоигру.

Актуально Новогодняя распродажа началась в GOG: бесплатная игра и скидки до 91%

Новогодняя распродажа

В фирменном магазине Epic Games Store игры по сниженной цене можно будет приобрести до 7 января. На этой распродаже можно купить большое количество очень популярных проектов этой осени, а также интересные переиздания старых видеоигр.

Самые интересные предложения из новогодней распродажи в Epic Games Store:

Watch Dogs: Legion – 613 гривен (-33%)

Mafia: Definitive Edition – 562 гривны (-25%)

Metro Exodus – 270 гривен (-60%)

Grand Theft Auto V Premium Edition – 315 гривен (-50%)

Crysis Remastered – 258 гривен (-40%)

Red Dead Redemption 2 – 603 гривны (-33%)

Borderlands 3 – 281 гривна (-67%)

Ghostrunner – 477 гривен (-25%)

Anno 1800 – 302 гривны (-67%)

STAR WARS: Squadrons – 720 гривен (-40%)

Assassin's Creed Valhalla – 760 гривен (-17%)

A Total War Saga: TROY – 640 гривен (-20%)

DEATH STRANDING – 900 гривен (-50%)

Sid Meier's Civilization VI – 132 гривны (-75%)

Rainbow Six Siege – 120 гривен (-60%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривен (-25%)

ARK: Survival Evolved – 116 гривен (-80%)

SnowRunner – 330 гривен (-40%)

Бесплатная видеоигра

Также владельцы магазина Epic Games Store пообещали, что раздадут 15 бесплатных видеоигр во время новогодних праздников. Первой игрой из этого списка стала Cities: Skylines, которая вышла еще в 2015 году. Это очень популярный симулятор градостроительства от известной финской компании Colossal Order. Главными задачами геймеров является строительство и развитие собственного города. Нужно заниматься планированием строек и размещением дорог, эффективно распоряжаться бюджетом города и организовывать работу городских служб. Игра лояльна к модификациям: все пользователи могут загружать в нее различные модели зданий или транспорта. Если коротко, то это одна из лучших видеоигр в своем жанре.

Уже сейчас этот симулятор можно бесплатно забрать в магазине Epic Games Store по этой ссылке. Получить этот проект бесплатно можно будет до 18 часов 18 декабря. Какая следующая видеоигра будет раздаваться в этом онлайн-магазине пока неизвестно.

В магазине Epic Games Store можно получить бесплатно Cities: Skylines / фотография с портала PCGamesN