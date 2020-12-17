В Epic Games Store началась новогодняя распродажа: первая бесплатная игра и скидки до 75%
Масштабная новогодняя распродажа видеоигр уже началась в онлайн-магазине Epic Games Store. Купить игры можно со скидками до 75%, а также можно бесплатно получить видеоигру Cities: Skylines.
В онлайн-магазине Epic Games Store началась масштабная новогодняя распродажа. Уже можно приобрести большое количество видеоигр со скидками до 75%, а также получить первую бесплатную видеоигру.
Актуально Новогодняя распродажа началась в GOG: бесплатная игра и скидки до 91%
Новогодняя распродажа
В фирменном магазине Epic Games Store игры по сниженной цене можно будет приобрести до 7 января. На этой распродаже можно купить большое количество очень популярных проектов этой осени, а также интересные переиздания старых видеоигр.
Самые интересные предложения из новогодней распродажи в Epic Games Store:
- Watch Dogs: Legion – 613 гривен (-33%)
- Mafia: Definitive Edition – 562 гривны (-25%)
- Metro Exodus – 270 гривен (-60%)
- Grand Theft Auto V Premium Edition – 315 гривен (-50%)
- Crysis Remastered – 258 гривен (-40%)
- Red Dead Redemption 2 – 603 гривны (-33%)
- Borderlands 3 – 281 гривна (-67%)
- Ghostrunner – 477 гривен (-25%)
- Anno 1800 – 302 гривны (-67%)
- STAR WARS: Squadrons – 720 гривен (-40%)
- Assassin's Creed Valhalla – 760 гривен (-17%)
- A Total War Saga: TROY – 640 гривен (-20%)
- DEATH STRANDING – 900 гривен (-50%)
- Sid Meier's Civilization VI – 132 гривны (-75%)
- Rainbow Six Siege – 120 гривен (-60%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривен (-25%)
- ARK: Survival Evolved – 116 гривен (-80%)
- SnowRunner – 330 гривен (-40%)
Бесплатная видеоигра
Также владельцы магазина Epic Games Store пообещали, что раздадут 15 бесплатных видеоигр во время новогодних праздников. Первой игрой из этого списка стала Cities: Skylines, которая вышла еще в 2015 году. Это очень популярный симулятор градостроительства от известной финской компании Colossal Order. Главными задачами геймеров является строительство и развитие собственного города. Нужно заниматься планированием строек и размещением дорог, эффективно распоряжаться бюджетом города и организовывать работу городских служб. Игра лояльна к модификациям: все пользователи могут загружать в нее различные модели зданий или транспорта. Если коротко, то это одна из лучших видеоигр в своем жанре.
Уже сейчас этот симулятор можно бесплатно забрать в магазине Epic Games Store по этой ссылке. Получить этот проект бесплатно можно будет до 18 часов 18 декабря. Какая следующая видеоигра будет раздаваться в этом онлайн-магазине пока неизвестно.
В магазине Epic Games Store можно получить бесплатно Cities: Skylines / фотография с портала PCGamesN
Epic Games StoreОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр. Магазин доступен в качестве вебсайта и через специальное приложение. В этом онлайн-магазине каждую неделю проводится бесплатная раздача видеоигр. Бесплатно уже можно было получить такие известные игры: GTA 5, Football Manager 2020, Civilization VI и многие другие.
Поделиться новостью
-
В Epic Games Store началась новогодняя распродажа: первая бесплатная игра и скидки до 75%17 декабря 2020 , 18:22
-
Украинская косплеерша взбудоражила сеть образом Джуди из Cyberpunk 207716 декабря 2020 , 15:02
-
Шестилетнего стримера забанили в Call of Duty: Warzone – мальчик не сдержал слез11 декабря 2020 , 16:30