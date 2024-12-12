NAVI покидають ESL One Bangkok 2024: новий склад не зміг добратися до плей-оф

ESL One Bangkok 2024 – це великий турнір з Dota 2, який щойно покинула команда Natus Vincere, утративши можливість поборотися за призовий фонд в 1 мільйон доларів. Після того, як українська кіберспортивна організація оголосила про новий склад, цей турнір став його першим публічним виступом. Ось що потрібно знати.

Як це було

Наприкінці листопада NAVI підписали команду PuckChamp у повному складі як основних гравців у дисципліні Dota 2, оскільки не могли знайти для колишнього свого складу постійних гравців. У PuckChamp наразі перебуває двоє українців, пише 24 Канал.

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ESL One Bangkok 2024 проходить з 9 по 15 грудня. У турнірі беруть участь 12 команд, зокрема й NAVI. На жаль, на третій день вони змушені покинути змагання, оскільки програли чергову свою гру.

Як видно з турнірної таблиці, спочатку Natus Vincere грали проти Shopify Rebellion та Team Spirit 9 грудня. Обидва матчі вони програли з рахунками 0:2.

10 грудня NAVI зустрілися з AVULUS і BOOM Esports. У першому випадку українська команда програла з рахунком 0:2, а в другому – виграла з рахунком 2:0. Це був перший і, на жаль, єдиний виграш на ESL One Bangkok 2024.

Нарешті 11 грудня було програно ще один матч, цього разу проти Team Falcons (0:2).

На цьому шлях до головної нагороди в 300 000 доларів для Natus Vincere закінчився.

Разом із NAVI з турніру вибуває BOOM Esports. Команда зіграла всі свої матчі внічию, крім зустрічі з Natus Vincere, яку програла. Вона знаходиться на передостанньому місці.

Наразі лідером турніру в групі A є Team Falcons, а наздоганяє її AVULUS. Третє і четверте місця дісталися Team Spirit і Shopify Rebellion відповідно.

У групі B лідирують PARIVISION та BetBoom Team. За ними розташувалися Nigma Galaxy і Team Liquid. Вибули з турніру Gaozu та beastcoast.