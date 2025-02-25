Усе найважливіше про турнір ESL Pro League 24 Канал розповідає у матеріалі.
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Дата і місце
Початок турніру намічено на 1 березня. Він проходитиме повністю офлайн на ESL Studio у Стокгольмі. Фінальні ігри зіграють 16 березня.
Учасники
Загалом турнір збере 24 команди, серед яких буде й NAVI. Український колектив, судячи з усього, отримав пряме запрошення, оскільки все ще перебуває у трійці лідерів глобального рейтингу HLTV.
Ось повний перелік команд, яких ми побачимо на турнірі:
- G2 Esports;
- The MongolZ;
- Team Vitality;
- MOUZ;
- Natus Vincere;
- Team Falcons;
- Team Liquid;
- Eternal Fire;
- paiN Gaming;
- 3DMAX;
- FURIA;
- GamerLegion;
- HEROIC;
- MIBR;
- FlyQuest;
- M80;
- Nemiga Gaming;
- SAW;
- NRG;
- Lynn Vision Gaming;
- TYLOO;
- Housebets;
- Team Spirit.
Призовий фонд
Турнір розігрує всього 400 000 доларів:
- 100 000 доларів забирає переможець.
- 50 000 доларів віддадуть за друге місце.
- По 25 000 доларів отримають команди, що займуть 3 і 4 місця.
- Колективи, які посядуть з 5 по 8 місця, можуть розраховувати на 18 000.
- Надалі суми потроху зменшуються. Так, 23 і 24 місця заберуть всього по 3 000 доларів.
Шанси колективів на перемогу
Наразі найбільші шанси на перемогу, за даними експертів Favbet, у Team Spirit – команда має коефіцієнт 3.50. Їй на п'яти наступає Team Vitality з коефіцієнтом 3.75.
NAVI в цьому переліку – треті з коефіцієнтом 6.00, що є досить сильним відривом. Однак ми добре знаємо, що Natus Vincere вміють дивувати.
Варто зазначити, що NAVI були переможцями 20-го сезону ESL Pro League. Тоді турнір мав дещо вищий призовий фонд – 750 000 доларів, тому команда забрала з собою 170 000 доларів призу. Друге місце тоді зайняла Eternal Fire, а третє – MIBR. Team Spirit фінішували на восьмому місці.
Сьогодні Eternal Fire – лише п'ята в рейтингу Favbet, а MIBR узагалі впала на 15 місце.