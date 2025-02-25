Все самое важное о турнире ESL Pro League 24 Канал рассказывает в материале.

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Дата и место

Начало турнира намечено на 1 марта. Он будет проходить полностью офлайн на ESL Studio в Стокгольме. Финальные игры сыграют 16 марта.

Участники

В целом турнир соберет 24 команды, среди которых будет и NAVI. Украинский коллектив, судя по всему, получил прямое приглашение, поскольку все еще находится в тройке лидеров глобального рейтинга HLTV.

Вот полный перечень команд, которых мы увидим на турнире:

G2 Esports;

The MongolZ;

Team Vitality;

MOUZ;

Natus Vincere ;

; Team Falcons;

Team Liquid;

Eternal Fire;

paiN Gaming;

3DMAX;

FURIA;

GamerLegion;

HEROIC;

MIBR;

FlyQuest;

M80;

Nemiga Gaming;

SAW;

NRG;

Lynn Vision Gaming;

TYLOO;

Housebets;

Team Spirit.

Призовой фонд

Турнир разыгрывает всего 400 000 долларов:

100 000 долларов забирает победитель.

50 000 долларов отдадут за второе место.

По 25 000 долларов получат команды, что займут 3 и 4 места.

Коллективы, которые займут с 5 по 8 места, могут рассчитывать на 18 000.

В дальнейшем суммы понемногу уменьшаются. Так, 23 и 24 места заберут всего по 3 000 долларов.

Шансы коллективов на победу

Сейчас наибольшие шансы на победу, по данным экспертов Favbet, у Team Spirit – команда имеет коэффициент 3.50. Ей на пятки наступает Team Vitality с коэффициентом 3.75.

NAVI в этом списке – третьи с коэффициентом 6.00, что является довольно сильным отрывом. Однако мы хорошо знаем, что Natus Vincere умеют удивлять.

Стоит отметить, что NAVI были победителями 20-го сезона ESL Pro League. Тогда турнир имел несколько более высокий призовой фонд – 750 000 долларов, поэтому команда забрала с собой 170 000 долларов приза. Второе место тогда заняла Eternal Fire, а третье – MIBR. Team Spirit финишировали на восьмом месте.

Сегодня Eternal Fire – лишь пятая в рейтинге Favbet, а MIBR вообще упала на 15 место.