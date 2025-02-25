Все самое важное о турнире ESL Pro League 24 Канал рассказывает в материале.
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Дата и место
Начало турнира намечено на 1 марта. Он будет проходить полностью офлайн на ESL Studio в Стокгольме. Финальные игры сыграют 16 марта.
Участники
В целом турнир соберет 24 команды, среди которых будет и NAVI. Украинский коллектив, судя по всему, получил прямое приглашение, поскольку все еще находится в тройке лидеров глобального рейтинга HLTV.
Вот полный перечень команд, которых мы увидим на турнире:
- G2 Esports;
- The MongolZ;
- Team Vitality;
- MOUZ;
- Natus Vincere;
- Team Falcons;
- Team Liquid;
- Eternal Fire;
- paiN Gaming;
- 3DMAX;
- FURIA;
- GamerLegion;
- HEROIC;
- MIBR;
- FlyQuest;
- M80;
- Nemiga Gaming;
- SAW;
- NRG;
- Lynn Vision Gaming;
- TYLOO;
- Housebets;
- Team Spirit.
Призовой фонд
Турнир разыгрывает всего 400 000 долларов:
- 100 000 долларов забирает победитель.
- 50 000 долларов отдадут за второе место.
- По 25 000 долларов получат команды, что займут 3 и 4 места.
- Коллективы, которые займут с 5 по 8 места, могут рассчитывать на 18 000.
- В дальнейшем суммы понемногу уменьшаются. Так, 23 и 24 места заберут всего по 3 000 долларов.
Шансы коллективов на победу
Сейчас наибольшие шансы на победу, по данным экспертов Favbet, у Team Spirit – команда имеет коэффициент 3.50. Ей на пятки наступает Team Vitality с коэффициентом 3.75.
NAVI в этом списке – третьи с коэффициентом 6.00, что является довольно сильным отрывом. Однако мы хорошо знаем, что Natus Vincere умеют удивлять.
Стоит отметить, что NAVI были победителями 20-го сезона ESL Pro League. Тогда турнир имел несколько более высокий призовой фонд – 750 000 долларов, поэтому команда забрала с собой 170 000 долларов приза. Второе место тогда заняла Eternal Fire, а третье – MIBR. Team Spirit финишировали на восьмом месте.
Сегодня Eternal Fire – лишь пятая в рейтинге Favbet, а MIBR вообще упала на 15 место.