ESL Pro League Season 21: усе, що вам потрібно знати про найближчий турнір з Counter-Strike 2

Невдовзі стартує 21-й сезон турніру ESL Pro League, який збере найвідоміші світові команди з Counter-Strike 2 у Стокгольмі. Його спонсорують серед інших навіть ВПС США, хоча призовий фонд насправді не такий уже й великий, як для події рівня Tier 1.

Усе найважливіше про турнір ESL Pro League 24 Канал розповідає у матеріалі.

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Дата і місце

Початок турніру намічено на 1 березня. Він проходитиме повністю офлайн на ESL Studio у Стокгольмі. Фінальні ігри зіграють 16 березня.

Учасники

Загалом турнір збере 24 команди, серед яких буде й NAVI. Український колектив, судячи з усього, отримав пряме запрошення, оскільки все ще перебуває у трійці лідерів глобального рейтингу HLTV.

Ось повний перелік команд, яких ми побачимо на турнірі:

G2 Esports;

The MongolZ;

Team Vitality;

MOUZ;

Natus Vincere ;

; Team Falcons;

Team Liquid;

Eternal Fire;

paiN Gaming;

3DMAX;

FURIA;

GamerLegion;

HEROIC;

MIBR;

FlyQuest;

M80;

Nemiga Gaming;

SAW;

NRG;

Lynn Vision Gaming;

TYLOO;

Housebets;

Team Spirit.

Призовий фонд

Турнір розігрує всього 400 000 доларів:

100 000 доларів забирає переможець.

50 000 доларів віддадуть за друге місце.

По 25 000 доларів отримають команди, що займуть 3 і 4 місця.

Колективи, які посядуть з 5 по 8 місця, можуть розраховувати на 18 000.

Надалі суми потроху зменшуються. Так, 23 і 24 місця заберуть всього по 3 000 доларів.

Шанси колективів на перемогу

Наразі найбільші шанси на перемогу, за даними експертів Favbet, у Team Spirit – команда має коефіцієнт 3.50. Їй на п'яти наступає Team Vitality з коефіцієнтом 3.75.

NAVI в цьому переліку – треті з коефіцієнтом 6.00, що є досить сильним відривом. Однак ми добре знаємо, що Natus Vincere вміють дивувати.

Варто зазначити, що NAVI були переможцями 20-го сезону ESL Pro League. Тоді турнір мав дещо вищий призовий фонд – 750 000 доларів, тому команда забрала з собою 170 000 доларів призу. Друге місце тоді зайняла Eternal Fire, а третє – MIBR. Team Spirit фінішували на восьмому місці.

Сьогодні Eternal Fire – лише п'ята в рейтингу Favbet, а MIBR узагалі впала на 15 місце.