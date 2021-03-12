Дизайнер із нікнеймом Nb.Design показав нові кадри своєї модифікації для GTA V. Він працює над модом, який має значно покращити візуальну складову цього проєкту.

Відеогра Grand Theft Auto V вийшла ще у 2013 році, але й зараз продовжує мати шалений попит серед геймерів. Тому й не дивно, що для цього проєкту виходить чимала кількість модифікацій, які направлені на поліпшення графічної складової цієї відеогри.

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Дизайнер із нікнеймом Nb.Design працює над глобальною модифікацією для GTA V, яка має значно покращити візуальну складову у цьому проєкті від компанії Rockstar Games. Nb.Design відзначив, що є палким шанувальником серії Grand Theft Auto, тому вирішив зробити капітальний ремонт останньої гри у цій серії. Над своїм модом він працює вже тривалий час, а у березні поділився новими результатами своєї роботи. Цю модифікацію він називає ремейком, хоча це не зовсім вірне твердження, бо він працює лише ж над візуальною складовою GTA V.

Автор цього проєкту оновив чималу кількість текстур у відеогрі. Наприклад, більш деталізованими стали автівки, будинки, каміння та інші предмети навколишнього середовища. Одразу помітно, що дизайнер додав багато нових моделей у GTA V. Він наповнив гру чималою кількістю дерев та іншою рослинністю, а також різноманітними декоративними елементами. Nb.Design попрацював над погодними ефектами, а також освітленням та тінями у своїй модифікації.

В останньому відео він показав різницю між своїм проєктом та оригінальною грою. Варто відзначити, що різниця відчутна, а також помітна прекрасна робота ентузіаста. Щоправда, цікаво, чи не буде у грі з такою модифікацією сильно просідати FPS. Кількість нових моделей та текстур чимала, тому є ймовірність появи різноманітних технічних недоліків.

Зараз цей мод можуть завантажити лише користувачі, які фінансово підтримали Nb.Design на сервісі Patreon. Для завантаження останньої версії модифікації потрібно пожертвувати суму у 10 доларів. Варто зазначити, що компанія Rockstar Games не дуже полюбляє подібні моди для своїх ігор, а платні тим паче. Тому у будь-який момент цей проєкт можуть прикрити через порушення авторських прав.

Різниця між оригінальною GTA V та модифікацією Nb.Design – відео