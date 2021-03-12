Дизайнер с никнеймом Nb.Design показал новые кадры своей модификации для GTA V. Он работает над модом, который должен значительно улучшить визуальную составляющую этого проекта.

Видеоигра Grand Theft Auto V вышла еще в 2013 году, но и сейчас продолжает иметь большой спрос среди геймеров. Поэтому неудивительно, что для этого проекта выходит достаточно большое количество модификаций, которые направлены на улучшение графической составляющей этой видеоигры.

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Дизайнер с никнеймом Nb.Design работает над глобальной модификацией для GTA V, которая должна значительно улучшить визуальную составляющую в этом проекте от компании Rockstar Games. Nb.Design отметил, что является ярым поклонником серии Grand Theft Auto, поэтому решил сделать капитальный ремонт последней игры в этой серии. Над своим модом он работает уже длительное время, а в марте поделился новыми результатами своей работы. Эту модификацию он называет ремейком, хотя это не совсем верное утверждение, потому что он работает только же над визуальной составляющей GTA V.

Автор этого проекта обновил большое количество текстур в видеоигре. Например, более детализированными стали машины, дома, камни и другие предметы окружающей среды. Сразу заметно, что дизайнер добавил много новых моделей в GTA V. Он наполнил игру большим количеством деревьев и другой растительностью, а также разнообразными декоративными элементами. Nb.Design поработал над погодными эффектами, а также освещением и тенями в своей модификации.

В последнем видео он показал разницу между своим проектом и оригинальной игрой. Стоит отметить, что разница ощутима, а также заметна прекрасная работа энтузиаста. Правда, интересно, не будет ли в игре с такой модификацией сильно проседать FPS. Количество новых моделей и текстур большое, поэтому есть вероятность появления различных технических недостатков.

Сейчас этот мод могут загрузить только пользователи, которые финансово поддержали Nb.Design на сервисе Patreon. Для загрузки последней версии модификации нужно пожертвовать сумму в 10 долларов. Стоит отметить, что компания Rockstar Games не любит подобные моды для своих игр, а платные тем более. Поэтому в любой момент этот проект могут прикрыть за нарушение авторских прав.

Разница между оригинальной GTA V и модификацией Nb.Design​ – видео