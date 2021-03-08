Франшизу Grand Theft Auto можно назвать одной из самых популярных и успешных. Каждая видеоигра этой серии становилась революционной, прорывной и одновременно скандальной.

Мы уже рассказывали вам о попытке американского чиновника запретить продажу игры GTA V. Он уверен, что эта видеоигра влияет на уровень преступности в его родном городе. Такое обвинение трудно серьезно воспринимать, хотя сама серия и отличается своей скандальностью, поэтому предлагаем вам вспомнить самые горячие конфликты и их последствия.

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Grand Theft Auto III

Постер видеоигры Grand Theft Auto III / Фото магазин PlayStation Store

Сначала стоит упомянуть об обычном "скандальчике" и начнем с GTA III, которая вышла еще в октябре 2001 года. Дело в том, что релиз игры почти совпал с ужасным терактом 11 сентября 2001 года. События в видеоигре разворачиваются в городе Либерти-Сити, прототипом которого стал именно реальный Нью-Йорк. Поэтому разработчики поспешно вырезали некоторый провокационный контент, а дату релиза даже сместили. Хотя позже авторы GTA III отрицали этот факт и отмечали, что удалили только одну миссию из игры, которая ссылалась на террористов.

Grand Theft Auto: Vice City

Постер видеоигры Grand Theft Auto: Vice City / Фото магазин Steam

В этой видеоигры было уже больше проблем, а стоит начать с обвинений в разжигании этнических конфликтов. Дело в том, что в видеоигре есть банды кубинцев и гаитян, которых показали преступниками и наркоторговцами. Представителей этих этнических групп это очень возмутило и они устроили настоящую "войну" Rockstar Games. Правда, компания извинилась, а сам конфликт не имел скандального продолжение.

Также стоит упомянуть, что представителей Rockstar Games в те времена дважды приглашали в суд и пытались отсудить суммарно более миллиарда долларов. Дело в том, что некоторые эксперты утверждали, что опыт в игре GTA: Vice City помог двум реальным убийцами. Вроде бы они проводили много времени в этой видеоигре, а также именно она подтолкнула их к ужасным поступкам. Оба дела закрыли, потому что у истцов не было достаточно доказательств.

Grand Theft Auto: San Andreas

Постер видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas / Фото магазин PlayStation Store

Наверное, самый большой скандал в истории этой серии – модификация под названием "Горячий кофе". Дело в том, что энтузиасты смогли разблокировать ранее скрытые сексуальные сцены, а геймеры смогли сыграть в очень оригинальные мини игры. Отметим, что это не пользовательский мод, так как такие геймплейные элементы создали именно разработчики. В финальной версии игры эти сцены были заблокированы, а главного героя просто звали в дом "на кофе".

Реакция сообщества и чиновников была жесткой и прогнозируемой: игра получила рейтинг "Только для взрослых", а также исчезла с полок некоторых магазинов. Компания исправила свою ошибку и открыла специальный сайт, где можно было получить материальную компенсацию или обменять диск с "взрослой" версией игры. Правда, за все годы существования этого портала, только 2676 человек обратились с подобными просьбами.

Grand Theft Auto IV

Постер видеоигры Grand Theft Auto IV / Фото магазин Steam

Следующей игрой в этой серии стала GTA IV, а игроков снова отправили в город Либерти-Сити, который является прототипом Нью-Йорка. Очередной скандал возник, потому что местные чиновники начали обвинять игру почти во всем. Вроде бы видеоигра представляет этот город в очень плохом и криминальном свете (фильмы, сериалы или литературу не обвиняли). А самое интересное, что такие кампании против игры начались еще до ее релиза. Никаких последствий так и не последовало, хотя также были и классические для этой серии обвинения: изображение насилия, убийств и другого контента для взрослых.

Grand Theft Auto V

Постер видеоигры Grand Theft Auto V / Фото магазин Steam

Пока последняя видеоигра в серии также "вляпалась" в несколько скандальных ситуаций, хотя и одна очень выделяется. Речь идет о целой миссии под названием "By the Book", где геймеры управляют Тревором и должны мучить и допрашивать человека. Игроки могут сами выбирать орудие для физического воздействия на бедолагу. Также стоит отметить, что все это делается по поручению агента ФБР.

Миссия получила очень негативные отзывы сообщества и вызвала немало споров. Правда, удалять сцену из видеоигры не стали и пока она остается в GTA V. Также разработчиков обвиняли в сексизме и в изображении насилия над женщинами. А Линдси Лохан даже подавала в суд на Rockstar Games и обвиняла разработчиков в использовании ее образа (блондинка с обложки игры). Правда, суд очень быстро отклонил ее иск, а видеоигра продолжила покорять сеть и получать многочисленные награды.