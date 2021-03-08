Франшизу Grand Theft Auto можна назвати однією із найпопулярніших та найуспішніших. Кожна відеогра цієї серії ставала революційною, проривною та водночас скандальною.

Ми вже розповідали вам про спробу американського можновладця заборонити продаж гри GTA V. Він впевнений, що ця відеогра впливає на рівень злочинності у його рідному місті. Таке звинувачення важко серйозно сприймати, хоча сама серія й відзначається своєю скандальністю, тому пропонуємо вам згадати найгарячіші конфлікти та їх наслідки.

До теми Американські можновладці хочуть заборонити відеогру GTA V: причина здивувала всіх

Grand Theft Auto III

Постер відеогри Grand Theft Auto III / Фото крамниця PlayStation Store

Спочатку варто згадати про звичайний "скандальчик" й розпочнемо з GTA III, яка вийшла ще у жовтні 2001 року. Річ у тім, що реліз гри майже співпав з жахливим терактом 11 вересня 2001 року. Події у відеогрі розгортаються у місті Ліберті-Сіті, прототипом якого став саме реальний Нью-Йорк. Тому розробники з поспіхом вирізали деякий провокативний контент, а дату релізу навіть змістили. Хоча пізніше автори GTA III заперечували цей факт й відзначали, що видалили лише одну місію з гри, яка посилалася на терористів.

Grand Theft Auto: Vice City

Постер відеогри Grand Theft Auto: Vice City / Фото крамниця Steam

У цієї відеогри вже було більше проблем, а варто розпочати зі звинувачень у розпалюванні етнічних конфліктів. Річ у тім, що у відеогрі є банди кубинців та гаїтян, яких показали злочинцями та наркоторговцями. Представників цих етнічних груп це дуже обурило й вони влаштували справжню "війну" Rockstar Games. Щоправда, компанія вибачилася, а сам конфлікт не мав скандального продовження.

Також варто згадати, що представників Rockstar Games у ті часи двічі запрошували до суду й намагалися відсудити сумарно понад мільярд доларів. Річ у тім, що деякі експерти стверджували, що досвід у грі GTA: Vice City допоміг двом реальним вбивцями. Начебто вони проводили чимало часу у цій відеогрі, а також саме вона підштовхнула їх до жахливих вчинків. Обидві справи закрили, бо у позивачів не було достатньо доказів.

Grand Theft Auto: San Andreas

Постер відеогри Grand Theft Auto: San Andreas / Фото крамниця PlayStation Store

Напевно, найбільший скандал в історії цієї серії – модифікація із назвою "Гаряча кава". Річ у тому, що ентузіасти змогли розблокувати раніше приховані сексуальні сцени, а геймери змогли зіграти у дуже оригінальні міні ігри. Зазначимо, що це не користувацький мод, бо такі геймплейні елементи створили саме розробники. У фінальній версії гри ці сцени були заблоковані, а головного героя просто кликали у будинок "на каву".

Реакція спільноти та високопосадовців була жорсткою та прогнозованою: гра отримала рейтинг "Лише для дорослих", а також зникла з полиць деяких крамниць. Компанія виправила свою помилку та відкрила спеціальний сайт, де можна було отримати матеріальну компенсацію чи обміняти диск з "дорослою" версією гри. Щоправда, за всі роки існування цього порталу, лише 2676 людей звернулися з подібними проханнями.

Grand Theft Auto IV

Постер відеогри Grand Theft Auto IV / Фото крамниця Steam

Наступною грою у цій серії стала GTA IV, а гравців знову відправили у місто Ліберті-Сіті, яке є прототипом Нью-Йорку. Черговий скандал виник, бо місцеві можновладці почали звинувачувати гру майже у всьому. Начебто відеогра представляє це місто у дуже поганому та кримінальному світлі (фільми, серіали чи літературу не звинувачували). А найцікавіше, що такі кампанії проти гри розпочалися ще до її релізу. Жодних наслідків так й не послідувало, хоча також були й класичні для цієї серії звинувачення: зображення насильства, вбивств та іншого контенту для дорослих.

Grand Theft Auto V

Постер відеогри Grand Theft Auto V / Фото крамниця Steam

Поки остання відеогра у серії також "вляпалася" у декілька скандальних ситуацій, хоча й одна дуже виділяється. Йдеться про цілу місію із назвою "By the Book", де геймери керують Тревором та повинні катувати та допитувати людину. Гравці можуть самі вибирати знаряддя для фізичного впливу на бідолагу. Також варто відзначити, що все це робиться за дорученням агента ФБР.

Місія отримала дуже негативні відгуки від спільноти та викликала чимало суперечок. Щоправда, видаляти сцену із відеогри не стали й поки вона залишається у GTA V. Також розробників звинувачували у сексизмі та у зображенні насильства над жінками. А Ліндсі Лоан навіть подавала до суду на Rockstar Games та звинувачувала розробників у використанні її образу (блондинка з обкладинки гри). Щоправда, суд дуже швидко відхилив її позов, а відеогра продовжила підкорювати мережу та здобувати численні нагороди.