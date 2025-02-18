У лютому 2023 року він розпочав випробування God Run 3 SL1 – завдання, що передбачає проходження Demon's Souls, трилогії Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice і Elden Ring на мінімальному рівні персонажа та без жодного отриманого ушкодження, розповідає 24 Канал.

А тим часом Bethesda дає геймерам шанс стати персонажем The Elder Scrolls 6

Суть виклику полягала в тому, що будь-яке влучення противника (навіть через технічні недоліки гри, як це сталося в Dark Souls 2 минулого літа) змушувало стрімера розпочати весь забіг спочатку.

Після майже двох років невдалих спроб Dinossindgeil усе ж виконав це завдання.

Кульмінацією став його тріумф над фінальним босом Dark Souls 3 – останньої гри в марафоні. Після перемоги стрімер не зміг стримати сліз від полегшення після дворічної боротьби.

Дивіться також Marvel Rivals остаточно виходить на кіберспортивну сцену з чотирма новими турнірами

Фанати FromSoftware часто дивують ігрову спільноту унікальними рекордами, як то проходження однієї з ігор на банані, музичному інструменті чи взагалі однією рукою. Любителі соулсів ще неодноразово здивують нас вкрай дивними і, можливо, абсолютно неймовірними досягненнями.