У Minecraft знайшли найрідкісніший блок в грі – навіть досвідчені геймери були здивовані

Гравцеві Minecraft надзвичайно пощастило, адже він знайшов у грі Mojang настільки рідкісний блок, що навіть затяті шанувальники проєкту не могли зрозуміти, що це таке.

За що геймери люблять Minecraft, так це за те що величезний відкритий процедурно згенерований світ проєкту Mojang завжди сповнений сюрпризів, які здатні здивувати навіть після кількох років у грі.

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Так сталося і з користувачем Reddit під ніком xXBoss_185Xx, який став свідком доволі унікального явища.

Спантеличений геймер поділився на порталі цікавим скриншотом з гри, на якому можна побачити дуже дивний ігровий блок.

Що це за блок, який я знайшов? Я граю близько 7 років і ніколи раніше такого не бачив, – написав автор знахідки.

Коментарі до публікації заполонили такі ж розгублені геймери, які спершу не могли зрозуміти на що наткнувся їх колега.

Рідкісний блок в Minecraft / Фото з Reddit

Однак невдовзі на допомогу прийшли більш досвідчені майнкрафтери, які залюбки розкрили цю містерію.

Як з'ясувалося, це звичайний блок землі з травою зверху, який через збій у грі "думає, що поверх нього лежить сніг". За словами знавців, таке стається, якщо Ендермен підіймає засніжений блок, а потім ставить його на поверхню.

Знайти таку цікавинку є надзвичайною вдачею, а деякі гравці навіть стверджують, що шанс наткнутися на таку аномалію приблизно 0,0001%.

Зважаючи на унікальність знахідки, один геймер навіть пожартував, що тепер xXBoss_185Xx зобов'язаний знести цілу гору навколо цього клаптика та побудувати для нього якусь святиню.