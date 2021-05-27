Досягнення чи "ачівки" це дуже цікавий ігровий елемент, який заохочує геймерів до дослідження відеоігор. Деякі гравці навіть не залишають гру, доки не пройдуть її на 100%. Тобто геймери добре знайомі з подібними речами, хоча є різниця, як саме витрачати свій час.

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Напевно, всі геймери хоч щось чули про відеогру Pokemon Go, яка вийшла ще у липні 2016 року. Гра спричинила справжній фурор на ринку мобільних проєктів, а також продовжує мати серйозний попит серед гравців й зараз. Наприклад, головний герой цієї історії з нікнеймом uscmissinglink вирішив навіть не просто зіграти у Pokemon Go.

Одразу варто відзначити, що у цій відеогрі є чимала кількість різноманітних значків (медалей), але uscmissinglin захотів отримати платинову, за боротьбу з представниками Team Rocket. Напевно, всі шанувальники покемонів знайомі з цією лиходійською організацією, яка з'являлася майже у кожній серії оригінального аніме. Завдання дуже непросте, бо потрібно провести приблизно 2 тисячі поєдинків з членами Team Rocket.

Зрозуміло, що для отримання цієї нагороди потрібно витратити й чимало реального часу, але головний герой це прекрасно розумів. Щоправда, у певний момент він вирішив відмовитися від цієї затії. Річ у тім, що uscmissinglink підрахував, скільки часу геймери витрачають у боях з Team Rocket на перегляд анімацій, які не можна пропустити. Він відзначив, що 10 секунд треба витратити на перегляд стартових заставок (до поєдинку), а також 20 секунд на різноманітні повідомлення вже після.

Тобто у кожному матчі потрібно витрачати 30 "зайвих" секунд, а ще ж є сам поєдинок. Отже, геймери, які хочуть отримати таку платинову нагороду, мають витратити приблизно 16 годин та 40 хвилин (тисячу хвилин) на анімації, які не можна пропустити. Цифра вражає, бо деякі відомі відеоігри можна навіть пройти за цей час (кілька разів).

Загалом користувачі у мережі підтримали uscmissinglink, а оригінальний пост вже зібрав понад 2 тисячі вподобань та 260 коментарів. Цей запис потрапив до когорти найкращих за останній тиждень, тому, можливо, розробники й звернуть увагу на думку спільноти.

Поєдинки з представниками Team Rocket у відеогрі Pokemon Go – відео