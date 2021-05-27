Достижения или "ачивки" это очень интересный игровой элемент, который поощряет геймеров к исследованию видеоигр. Некоторые игроки даже не оставляют игру, пока не пройдут ее на 100%. То есть геймеры хорошо знакомы с подобными вещами, хотя есть разница, как тратить свое время.

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Наверное, все геймеры хоть что-то слышали о видеоигре Pokemon Go, которая вышла еще в июле 2016 года. Игра вызвала настоящий фурор на рынке мобильных проектов, а также продолжает иметь серьезный спрос среди игроков и сейчас. Например, главный герой этой истории с никнеймом uscmissinglink решил даже не просто сыграть в Pokemon Go.

Сразу стоит отметить, что в этой видеоигре есть достаточно большое количество разнообразных значков (медалей), но uscmissinglin захотел получить платиновую, за борьбу с представителями Team Rocket. Наверное, все поклонники покемонов знакомы с этой злодейской организацией, которая появлялась почти в каждой серии оригинального аниме. Задание очень непростое, потому что нужно провести примерно 2 тысячи поединков с членами Team Rocket.

Понятно, что для получения этой награды нужно потратить и немало реального времени, но главный герой это прекрасно понимал. Правда, в определенный момент он решил отказаться от этой затеи. Дело в том, что uscmissinglink подсчитал, сколько времени геймеры тратят в боях с Team Rocket на просмотр анимаций, которые нельзя пропустить. Он отметил, что 10 секунд надо потратить на просмотр стартовых заставок (до поединка), а также 20 секунд на различные сообщения уже после.

То есть в каждом матче нужно тратить 30 "лишних" секунд, а еще есть сам поединок. Итак, геймеры, которые хотят получить такую платиновую награду, должны потратить около 16 часов и 40 минут (тысячу минут) на анимации, которые нельзя пропустить. Цифра впечатляет, потому что некоторые известные видеоигры можно даже пройти за это время (несколько раз).

В общем пользователи в сети поддержали uscmissinglink, а оригинальный пост уже собрал более 2 тысяч лайков и 260 комментариев. Эта запись попала в число лучших за последнюю неделю, поэтому, возможно, разработчики и обратят внимание на мнение сообщества.

Поединки с представителями Team Rocket в видеоигре Pokemon Go​ – видео