Геймер порівняв кількість NPC у трейлерах GTA 6 та GTA 5 і отримав неочікуваний результат

Шанувальник культової франшизи Rockstar порахував кількість неігрових персонажів з трейлерів GTA 6 та GTA 5 та залишився враженим від порівняння.

Допоки Rockstar тримають мовчанку про GTA 6, шанувальники студії продовжують досліджувати кожну дрібницю в єдиному трейлері довгоочікуваної гри.

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Кількість NPC шокує уяву

Вочевидь, вкрай занудьгувавши, користувач Reddit під ніком great_maccc вирішив підрахувати точне число NPC (неігрових персонажів) у перших трейлерах двох останніх частин Grand Theft Auto.

Його аналіз виявив неабияку різницю – дебютний трейлер GTA 6 налічує понад 630 персонажів, у той час, як перший ролик GTA 5 зупинився на відмітці у 71 героя.

Такі дані дають фанатам Rockstar привід ще більше "хайпувати" через гру, оскільки підкреслюють її масштабність та амбіції.

Жарти в сторону. Це божевілля, і це просто показує, наскільки більшою та масштабнішою буде ця гра! Я вже не можу чекати,

– написав один з коментаторів.

І ми його цілком розуміємо, адже мільйони геймерів продовжують очікувати не те що на гру, а на бодай якісь офіційні новини про GTA 6, особливо після анонсу RDR на ПК.