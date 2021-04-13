Гравець у Red Dead Redemption 2 вирішив робити замальовки у стилі Артура Моргана. Подібні роботи дуже подобаються користувачам Reddit, а також збирають чимало вподобань.

Відеогру Red Dead Redemption 2 можна вважати одним з найкращих проєктів компанії Rockstar Games. Гра вийшла ще у жовтні 2018 року, але й зараз має попит серед геймерів та іноді з'являється у топах продажів. У цій відеогрі прекрасний та деталізований світ, цікавий геймплей та захоплююча історія, яку пишуть оригінальні та "живі" персонажі.

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Напевно, багатьом гравцям мав запам'ятатися Артур Морган – злочинець, який є протагоністом майже всієї гри. У першій частині відеогри він взагалі не згадується жодного разу, але у розробників вийшло ідеально інтегрувати цього героя у сиквел. Персонаж вийшов багатогранним, а Артура важко назвати типовим злочинцем чи людиною, яка прагне до легкої наживи.

Протягом всієї гри Артур Морган робить достатньо цікаві замальовки у своєму щоденнику. Він зображує визначні місця, будівлі, предмети, інших персонажів чи карти. Також у цьому щоденнику можна прочитати якусь цікаву інформацію чи думки головного героя. Звісно, Артура важко назвати професійним художником, але замальовки він робить достатньо оригінальні.

Користувач платформи Reddit із нікнеймом DoctorHarry1969 вирішив робити схожі замальовки у своєму щоденнику. Можливо, подібний метод він використовує для повного занурення у Red Dead Redemption 2. Перші роботи ентузіаста важко назвати якісними, але з часом рівень ріс, а вже зараз різницю можна помітити. Варто відзначити, що такі замальовки у стилі Артура Моргана дуже сподобалися користувачам Reddit. Деякі його роботи зібрали понад 10 тисяч вподобань, а назбиралося постів від DoctorHarry1969 вже чимало.

Пропонуємо вам ознайомитися з найкращими (найбільше вподобань), а інші можна переглянути за цим посиланням. Напевно, після проходження гри в ентузіаста буде щоденник, який має сподобатися всім шанувальникам Red Dead Redemption 2.

Аннесбург / Фото Reddit DoctorHarry1969

Білий арабський кінь / Фото Reddit DoctorHarry1969

Салон Армаділло / Фото Reddit DoctorHarry1969

Валентайн / Фото Reddit DoctorHarry1969

Кінь та маленьке лоша / Фото Reddit DoctorHarry1969

Напад на садибу Брейтуейтів / Фото Reddit DoctorHarry1969

Артур верхи на коні / Фото Reddit DoctorHarry1969