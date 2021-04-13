Игрок в Red Dead Redemption 2 решил делать зарисовки в стиле Артура Моргана. Подобные работы очень нравятся пользователям Reddit, а также собирают немало лайков.

Видеоигру Red Dead Redemption 2 можно считать одним из лучших проектов компании Rockstar Games. Игра вышла еще в октябре 2018 года, но и сейчас пользуется спросом среди геймеров и иногда появляется в топах продаж. В этой видеоигре прекрасный и детализированный мир, интересный геймплей и захватывающая история, которую пишут оригинальные и "живые" персонажи.

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Наверное, многим игрокам должен был запомниться Артур Морган – преступник, который является протагонистом почти всей игры. В первой части видеоигры он вообще не упоминается ни разу, но у разработчиков получилось идеально интегрировать этого героя в сиквел. Персонаж вышел многогранным, а Артура трудно назвать типичным преступником или человеком, который стремится к легкой наживе.

На протяжении всей игры Артур Морган делает достаточно интересные зарисовки в своем дневнике. Он изображает известные места, здания, предметы, других персонажей или карты. Также в этом дневнике можно прочитать какую-то интересную информацию или мнения главного героя. Конечно, Артура трудно назвать профессиональным художником, но зарисовки он делает достаточно оригинальные.

Пользователь платформы Reddit с никнеймом DoctorHarry1969 решил делать похожие зарисовки в своем дневнике. Возможно, подобный метод он использует для полного погружения в Red Dead Redemption 2. Первые работы энтузиаста трудно назвать качественными, но со временем уровень рос, а уже сейчас разницу можно заметить. Стоит отметить, что такие зарисовки в стиле Артура Моргана очень понравились пользователям Reddit. Некоторые его работы собрали более 10 тысяч лайков, а собралось постов от DoctorHarry1969 уже немало.

Предлагаем вам ознакомиться с самыми лучшими (больше всего лайков), а другие можно посмотреть по этой ссылке. Наверное, после прохождения игры в энтузиаста будет дневник, который должен понравиться всем поклонникам Red Dead Redemption 2.

Аннесбург / Фото Reddit DoctorHarry1969

Белый арабский конь / Фото Reddit DoctorHarry1969

Салон Армадилло / Фото Reddit DoctorHarry1969

Валентайн / Фото Reddit DoctorHarry1969

Лошадь и маленький жеребенок / Фото Reddit DoctorHarry1969

Нападение на усадьбу Брейтуэйта / Фото Reddit DoctorHarry1969

Артур верхом на лошади / Фото Reddit DoctorHarry1969