Елемент будівництва будь-чого завжди додає грі уваги від геймерів і механіка конструкції зорельотів у Starfield не стала винятком.

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Гравці останнього проєкту легендарного Тодда Говарда та Bethesda уже дивували спільноту зорельотом-скорпіоном та навіть відтворювали в грі відомий транспортний засіб з мультсеріалу Футурама.

У той час, коли космічний корабель у формі скорпіона виглядав загрозливо та круто, то від творіння користувача Reddit під ніком ViperMaclidis хіба що може почати виділятися слина, і те, якщо ви трішки голодні.

Гамбургер у відкритому космосі / Фото з Reddit

Цей витвір мистецтва під назвою "Big Boi Snack" (Перекус великого хлопчика) має приблизно пів дюжини шарів, кожен з яких представляє ту чи іншу частину бургера.

Шари зорельота / Фото з Reddit

За словами автора, побудова цього чудернацького корабля стала можливою лише з двома модифікаціями з платформи Nexus Mods: "Ship Builder Tolerance Tweaks" та "Shipyards Unlocked".

Зореліт у дії / Фото з Reddit

Такими темпами, здається, що конструкції кораблів Starfield з часом ставатимуть усе більш кумедними й зореліт-гамбургер, мабуть, не стане найдивнішим з-поміж геймерських творінь.