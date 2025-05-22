Новий старий трейлер

Нове відео імітує кадри офіційного трейлера, але з графікою епохи PlayStation 2, що надає йому ностальгійного шарму. Автором цього проєкту став користувач із нікнеймом Foosmoke – він використав переважно ресурси GTA San Andreas для відтворення відеоряду, але в деяких моментах також звертався до елементів з Vice City або застосовував монтажні прийоми, щоб досягти максимальної схожості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kotaku.

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Імовірно, ролик недовго "проживе" на платформі YouTube, оскільки він використовує ліцензовану музику без юридичних прав. Однак поки він все ще там, поспішайте дивитися.

Фанатський трейлер GTA 6: відео

Це не перший подібний експеримент Foosmoke – раніше він уже відтворював перший трейлер GTA 6 у стилі PS2, і той проєкт також привернув чимало уваги.

Взагалі, відтворення нових трейлерів GTA у стилі старих ігор стало своєрідною традицією в спільноті фанатів – подібні ролики створювали ще для GTA V, а деякі навіть намагалися повторити сцени в реальному житті.

Дивіться трейлер GTA 5 у стилі старих ігор франшизи: відео

Хоча сьогоднішні ігри Rockstar значно реалістичніші й технологічно просунуті, фанатські відео на кшталт цього нагадують, наскільки довгий шлях пройшла серія. А також про те, що стилізація під стару графіку й досі викликає сильну ностальгію.

Нагадаємо, після нещодавнього перенесення вихід Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S.