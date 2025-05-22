Новый старый трейлер

Новое видео имитирует кадры официального трейлера, но с графикой эпохи PlayStation 2, что придает ему ностальгического шарма. Автором этого проекта стал пользователь с никнеймом Foosmoke – он использовал преимущественно ресурсы GTA San Andreas для воспроизведения видеоряда, но в некоторых моментах также обращался к элементам из Vice City или применял монтажные приемы, чтобы достичь максимального сходства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

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Вероятно, ролик недолго "проживет" на платформе YouTube, поскольку он использует лицензированную музыку без юридических прав. Однако пока он все еще там, спешите смотреть.

Фанатский трейлер GTA 6: видео

Это не первый подобный эксперимент Foosmoke – ранее он уже воспроизводил первый трейлер GTA 6 в стиле PS2, и тот проект также привлек немало внимания.

Вообще, воспроизведение новых трейлеров GTA в стиле старых игр стало своеобразной традицией в сообществе фанатов – подобные ролики создавали еще для GTA V, а некоторые даже пытались повторить сцены в реальной жизни.

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Хотя сегодняшние игры Rockstar значительно реалистичнее и технологически продвинутые, фанатские видео вроде этого напоминают, насколько долгий путь прошла серия. А также о том, что стилизация под старую графику до сих пор вызывает сильную ностальгию.

Напомним, после недавнего переноса выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.