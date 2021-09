Інді-гра від Innersloth, що стала неймовірним хітом, першочергово була випущена у 2018 році, але отримала поштовх до популярності лише кілька років потому завдяки пандемії COVID-19, яка змусила багатьох людей залишатися вдома. Певна безвідповідальність розробників в купі з відсутністю оновлень та різноманітності зумовили різкий спад популярності проєкту, проте один геймер вирішив її повернути, подарувавши героям гри нове життя в зовсім іншому жанрі.

Користувач твітеру під ніком ResidentBeedrill, окрім Among Us, також є фанатом жанру аркадних файтингів на кшталт Dragon Ball FighterZ та Super Smash Bros. Ultimate і в один момент він вирішив, що було б цікаво об'єднати певні механіки цих ігор. Результатом його праці став 2-D файтинг з невигадливою назвою Among Us Arena.

Геймплей Among Us Arena / зображення з твітеру @Starcutter

Гра була випущена безкоштовно на платформі itch.io та неочікувано стала своєрідним хітом. У проєкті присутні три режими гри: тренування, традиційна аркада проти комп'ютера та багатокористувацький режим у якому геймери можуть випробувати власні сили проти реальних опонентів.

Попри те, що онлайн-ігри вимагають, щоб обидва гравці перебували в одному регіоні для забезпечення якомога кращого та стабільного з'єднання, ви завжди можете запросити когось в гості та зіграти в гру за одним комп'ютером.

Для персонажів існує 16 кольорів на вибір, але всі вони мають однакові навички бою, що передбачають використання різноманітної зброї, яку самозванці мають і в оригіналі, на кшталт ножів та пістолетів. Геймерам настільки прийшлася до вподоби гра, що вони стають у ній справжніми майстрами та змагаються у тому хто зможе отримати якомога більше перемог поспіль.

За кілька годин ця гра перетворилася на справжній фестиваль з утворення поту. У всіх матчах я зустрічаюсь із якимись супер бійцями, які роблять 20 комбо підряд так ніби це надзвичайно легко!, – пожалівся один із геймерів в твітері.

Сам ResidentBeedrill був приємно вражений позитивними відгуками користувачів та заявив, що продовжить удосконалювати проєкт, допоки він не набуде ідеального стану.