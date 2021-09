Инди-игра от Innersloth, что стала невероятным хитом, была выпущена в 2018 году, но получила толчок к популярности лишь несколько лет спустя благодаря пандемии COVID-19, которая заставила многих людей оставаться дома. Определенная безответственность разработчиков в сочетании с отсутствием обновлений и разнообразия обусловили резкий спад популярности проекта, однако один геймер решил ее вернуть, подарив героям игры новую жизнь в совсем другом жанре.

Пользователь твиттера под ником ResidentBeedrill, кроме Among Us, также является фанатом жанра аркадных файтингов вроде Dragon Ball FighterZ и Super Smash Bros. Ultimate и в один момент он решил, что было бы интересно объединить определенные механики этих игр. Результатом его труда стал 2-D файтинг с незатейливым названием Among Us Arena.

Геймплей Among Us Arena / изображение с твиттера @Starcutter

Игра была выпущена бесплатно на платформе itch.io и неожиданно стала своеобразным хитом. В проекте присутствуют три режима игры: тренировки, традиционная аркада против компьютера и многопользовательский режим в котором геймеры могут испытать свои силы против реальных оппонентов.

Несмотря на то, что онлайн-игры требуют, чтобы оба игрока находились в одном регионе для обеспечения как можно лучшего и стабильного соединения, вы всегда можете пригласить кого-то в гости и сыграть в игру за одним компьютером.

Для персонажей существует 16 цветов на выбор, но все они имеют одинаковые навыки боя, предусматривающие использование разнообразного оружия, которое самозванцы имеют и в оригинале, вроде ножей и пистолетов. Геймерам настолько пришлась по душе игра, что они становятся в ней настоящими мастерами и соревнуются в том кто сможет получить как можно больше побед подряд.

За несколько часов эта игра превратилась в настоящий фестиваль по созданию пота. Во всех матчах я встречаюсь с какими-то супер бойцами, которые делают 20 комбо подряд как будто это очень легко !, – пожаловался один из геймеров в твиттере.

Сам ResidentBeedrill был удивлен восхищенными отзывами пользователей и заявил, что продолжит совершенствовать проект, пока он не обретет идеальное состояние.