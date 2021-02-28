Компанія Epic Games додала у відеогру Fortnite скіни персонажів із Street Fighter. Щоправда, поява однієї героїні викликала справжній ажіотаж у спільноті геймерів.

Шанувальників Fortnite дуже важко здивувати кросоверами, бо у всесвіті цієї гри побувала вже чимала кількість відомих героїв. Цього разу ситуація схожа, щоправда, розробники відеогри навряд чи очікували такої реакції спільноти.

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В останньому оновленні у Fortnite додали двох персонажів із популярної серії Street Fighter. Зазначимо, що самі скіни виконані дуже детально, а також можуть викликати почуття ностальгії у фанатів серії. Також до складу цього тематичного набору ввійшли різноманітні предмети та емоції.

Тематичний набір за мотивами серії Street Fighter / світлина з порталу Epic Games

Японець Рю та його удар дракона не особливо вразив геймерів, а от скін Чунь-Лі дуже сподобався шанувальникам цієї королівської битви. Її поява у грі викликала справжній ажіотаж у мережі, а геймери вже декілька днів не можуть намилуватися цим скіном. Річ у тім, що вийшло дві версії скіна "найсильнішої жінки у світі", але гравців потішив відвертіший варіант. Таке вбрання показує цю героїню з "найкращого боку", а також вдало підкреслює її форми.

Bro, this is gonna be the sexual awakening of a whole generation. pic.twitter.com/NULQr536UB — Arturo (@armonz2408) February 25, 2021

Чунь-Лі у відеогрі Fortnite / Arturo

Варто зазначити, що у Fortnite геймери керують персонажем саме від третьої особи. Також користувачі згадали, що у цій відеогрі є чимала кількість танцювальних рухів. Танцем Чунь-Лі поділився відомий кіберспортсмен із нікнеймом Stretch, а його запис вже зібрав понад 60 тисяч переглядів.

Танець Чунь-Лі у відеогрі Fortnite – відео

Поки невідомо, чи будуть якось змінювати цю героїню у майбутньому розробники відеогри Fortnite. Коментарів від представників Epic Games щодо такої популярності Чунь-Лі поки ще не було.