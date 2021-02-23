Датамайнери знайшли у файлах гри Fortnite натяки на появу персонажа Пітера Гріффіна. Проте, все не так просто, а геймери можуть й не отримати скін цього героя.

У Fortnite вже неодноразово з'являлися різноманітні герої із популярних всесвітів. Щоправда, інформація про більшість оновлень для цього проєкту з'являється у мережі завчасно. Не став винятком й цей випадок, бо ентузіасти знову добряче покопалися у файлах гри та знайшли чимало цікавого.

Цікаво Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: роздуми Кратоса та космічний пінг

На вихідних у Fortnite додали бійців із відеогри Street Fighter, а разом з цим з'явилося чимало нових файлів. Датамайнери взялися за справу та дуже швидко знайшли текстури з Пітером Гріффіном. Зображення з текстур складаються в анімацію сутички Пітера з півнем.

Спочатку геймери припустили, що у Fortnite просто покажуть фрагмент із цього мультфільму. Щоправда, датамайнери відзначили, що ці текстури належать до файлів FrenchFry. Під цією кодовою назвою знаходяться 7 аудіозаписів, які знайшли ще у січні. Геймери припускають, що ці записи можуть належати саме скіну на персонажа Пітера.

Чимала кількість геймерів впевнена, що у Fortnite з'явиться скін Пітера Гріффіна. Проте, він зовсім не вписується у концепцію цього сезону, бо важко назвати Пітера легендарним мисливцем, хоча півня він перемагав вже неодноразово. Можливо, скін на цього героя з'явиться вже у наступному сезоні, але є ще одна цікава деталь.

Декілька днів тому датамайнери знайшли у файлах згадку про скін з описом "Extra Large Male". У Fortnite з'являвся лише один персонаж із такою ключовою фразою – Танос. Можливо, саме Пітер замінить цього лиходія у ролі своєрідного боса на мапі. Коментарів від представників Epic Games щодо цього "зливу" поки ще не було.

Текстури з Пітером Гріффіном, які знайшли датамайнери / GMatrixGames