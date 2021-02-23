Датамайнеры нашли в файлах игры Fortnite намеки на появление персонажа Питера Гриффина. Однако, все не так просто, а геймеры могут и не получить скин этого героя.

В Fortnite уже неоднократно появлялись разнообразные герои из популярных вселенных. Правда, информация о большинстве обновлений для этого проекта появляется в сети заранее. Не стал исключением и этот случай, потому что энтузиасты снова основательно покопались в файлах игры и нашли немало интересного.

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На выходных в Fortnite добавили бойцов из видеоигры Street Fighter, а вместе с этим появилось немало новых файлов. Датамайнеры взялись за дело и очень быстро нашли текстуры с Питером Гриффином. Изображения с текстур складываются в анимацию схватки Питера с петухом.

Сначала геймеры предположили, что в Fortnite просто покажут фрагмент из этого мультфильма. Правда, датамайнеры отметили, что эти текстуры принадлежат к файлам FrenchFry. Под этим кодовым названием находятся 7 аудиозаписей, которые нашли еще в январе. Геймеры предполагают, что эти записи могут принадлежать именно скину на персонажа Питера.

Немалое количество геймеров уверено, что в Fortnite появится скин Питера Гриффина. Однако, он совсем не вписывается в концепцию этого сезона, потому что трудно назвать Питера легендарным охотником, хотя петуха он побеждал уже неоднократно. Возможно, скин на этого героя появится уже в следующем сезоне, но есть еще одна интересная деталь.

Несколько дней назад датамайнеры нашли в файлах упоминания о скине с описанием "Extra Large Male". В Fortnite появлялся только один персонаж с такой ключевой фразой – Танос. Возможно, именно Питер заменит этого злодея в роли своеобразного босса на карте. Комментариев от представителей Epic Games об этом "сливе" пока еще не было.

Текстуры с Питером Гриффином, которые нашли датамайнеры / GMatrixGames