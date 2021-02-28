Компания Epic Games добавила в видеоигру Fortnite скины персонажей с Street Fighter. Правда, появление одной героини вызвало настоящий ажиотаж в сообществе геймеров.

Поклонников Fortnite очень трудно удивить кроссоверами, потому что во вселенной этой игры побывало уже немалое количество известных героев. На этот раз ситуация похожа, правда, разработчики видеоигры вряд ли ожидали такой реакции сообщества.

Интересно Такого не ожидал никто: фанаты уверены, что в Fortnite появится герой популярного мультфильма

В последнем обновлении в Fortnite добавили двух персонажей из популярной серии Street Fighter. Отметим, что сами скины выполнены очень детально, а также могут вызвать чувство ностальгии у фанатов серии. Также в состав этого тематического набора вошли разнообразные предметы и эмоции.

Тематический набор по мотивам серии Street Fighter / фотография с портала Epic Games

Японец Рю и его удар дракона не особо впечатлил геймеров, а вот скин Чунь-Ли очень понравился поклонникам этой королевской битвы. Ее появление в игре вызвало настоящий ажиотаж в сети, а геймеры уже несколько дней не могут налюбоваться этим скином. Дело в том, что вышло две версии скина "самой сильной женщины в мире", но игроков порадовал более откровенный вариант. Такой наряд показывает эту героиню с "лучшей стороны", а также удачно подчеркивает ее формы.

Bro, this is gonna be the sexual awakening of a whole generation. pic.twitter.com/NULQr536UB — Arturo (@armonz2408) February 25, 2021

Чунь-Ли в видеоигре Fortnite / Arturo

Стоит отметить, что в Fortnite геймеры управляют персонажем именно от третьего лица. Также пользователи вспомнили, что в этой видеоигре есть достаточно большое количество танцевальных движений. Танцем Чунь-Ли поделился известный киберспортсмен с никнеймом Stretch, а его запись уже собрал более 60 тысяч просмотров.

Танец Чунь-Ли в видеоигре Fortnite​ – видео

Пока неизвестно, будут ли как-то менять эту героиню в будущем разработчики видеоигры Fortnite. Комментариев от представителей Epic Games о такой популярности Чунь-Ли пока еще не было.