Створений фанатами трейлер гри Assassin's Creed переніс серію до Другої світової війни, показуючи, як може виглядати гра, дія якої відбувається в окупованій Франції. У такій грі геймерам довелося б протистояти нацистам з Третього рейху.

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Assassin's Creed під час Другої світової

Історичний екшн-франшиза Ubisoft охоплює широкий спектр різних конфліктів і періодів часу – від італійського Відродження Assassin’s Creed 2 і її допоміжних продуктів до епохи вікінгів Assassin’s Creed Valhalla 2020 року.

Зараз є плани перенести Assassin’s Creed у довгоочікувану еру феодальної Японії з майбутнім Assassin’s Creed Red, а також повернутися на Близький Схід для Assassin’s Creed Mirage.

Однак, незважаючи на те, що Друга світова війна часто згадується як частина всеохоплюючої історії Assassin’s Creed, ще не було гри, яка повністю розгорталася б у межах історичного конфлікту, окрім одного рівня в Assassin’s Creed Unity 2014 року.

Тепер перенести в ці часи гру спробували самі шанувальники. У цьому трейлері, створеному на Unreal Engine 5, події відбуваються в окупованому Парижі.

У ньому гравець убиває нацистського командира під час промови, виконуючи всі вражаючі прийоми паркуру та непомітні вбивства, якими відома серія Assassin’s Creed.

Assassin's Creed у Парижі часів Другої світової: дивіться відео

Протягом усього трейлера глядачі можуть побачити вражаючі інтерпретації Ейфелевої вежі, винищувачів, що пролітають повз, і безліч нацистських солдатів, яких безіменний вбивця знищує на шляху до своєї мети.

В описі свого останнього фан-трейлера Unreal Engine 5 Assassin's Creed TeaserPlay стверджує, що вони намагалися дати глядачам загальне уявлення про те, як буде виглядати гра, заснована на Другій світовій війні, і висловили надію, що Ubisoft колись створить офіційну таку гру.