"Робота кипить": розробники STALKER 2 продовжують працювати над грою і обіцяють багато цікавого

Реліз українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся 20 листопада і з цього часу розробники не припиняли працювати над грою. Кілька важливих патчів виправили найбільші проблеми та баги, однак найцікавіше попереду.

На своїй сторінці в соцмережі X маркетинг дизайнер GSC Games Тарас Кукурян зазначив, що команда працює над грою і що 2025 рік буде "дуже цікавим для фанатів STALKER 2", повідомляє 24 Канал.

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Що нового може з'явитися в STALKER 2

Раніше власник GSC Games Максим Кріппа в інтерв'ю згадував про те, що STALKER 2 матиме доповнення та багатокористувацький режим. Але такі плани на гру компанія мала ще до релізу. Після успішного запуску та шаленої популярності все дещо змінилося.

Завдяки високим продажам і підтримці гравців, студія GSC Game World планує повернути в гру вирізані елементи, а також запровадити нові функції на основі відгуків спільноти.

З моменту релізу гра вже отримала кілька патчів, а наступне масштабне оновлення заплановане на початок 2025 року.

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Чи з'явиться STALKER 2 на PS5

Попри успіх гри, її версія для PlayStation 5 поки що не анонсована. Однак активна підтримка проєкту та розширення функціоналу свідчать про довгострокові плани студії, спрямовані на вдосконалення гри та підтримку інтересу спільноти.