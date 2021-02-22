Шанувальники відеогри Mortal Kombat повторили у реальному житті фаталіті Кессі Кейдж. Ентузіасти вирішили не зраджувати собі, тому відтворили й цю сцену без бюджету.

Серія відеоігор Mortal Kombat одна із найпопулярніших у світі, а за її мотивами виходить чимала кількість цікавих робіт. Професіонали знімають цілі фільми, а ентузіасти відтворюють різноманітні сцени із цих відеоігор. Минулу роботу Ayo The Creator переглянуло понад 200 тисяч користувачів, тому й не дивно, що він спробував повторити свій успіх.

До теми Фаталіті у реальному житті: шанувальники повторили відому сцену із гри Mortal Kombat – відео

Нагадаємо, що автором цих відео є молодий нігерійський інді-режисер, якому лише 17 років. У його твіттері можна знайти чимало цікавих робіт, хоча він й створює в основному пародії на фільми чи серіали. Минулого разу він вирішив відтворити фаталіті Джакса, а вже цього разу його команду зацікавили фірмові прийоми Кессі Кейдж.

Зазначимо, що важко назвати Кессі культовою чи популярною героїнею цієї серії. Вона представниця нової генерації молодих героїв, а також є дочкою Соні Блейд та Джонні Кейджа. З'являлася Кессі лише в останніх двох частинах цієї серії, хоча і як головна героїня. Нова робота Ayo The Creator також виконана майже без бюджету, а більшість ефектів та анімацій зроблені у Photoshop. Кров замінили на воду, а внутрішні органи на чіпси та курячі ніжки. Також цікаву роль відвели величезному банану.

Минуле відео Ayo The Creator відзначив творець серії Mortal Kombat Ед Бун. Щоправда, цього разу розробники франшизи поки не звернули увагу на цю пародію, тому вона й зібрала не так багато переглядів. Проте, ця робота також цікава й виконана у класичному для автора стилі.

Фаталіті Кессі Кейдж у реальному житті – відео