Поклонники видеоигры Mortal Kombat повторили в реальной жизни фаталити Кэсси Кейдж. Энтузиасты решили не изменять себе, поэтому воссоздали и эту сцену без бюджета.

Серия видеоигр Mortal Kombat одна из самых популярных в мире, а по ее мотивам выходит достаточно большое количество интересных работ. Профессионалы снимают целые фильмы, а энтузиасты воспроизводят различные сцены из этих видеоигр. Прошлую работу Ayo The Creator посмотрело более 200 тысяч пользователей, поэтому неудивительно, что он попытался повторить свой успех.

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Напомним, что автором этих видео является молодой нигерийский инди-режиссер, которому всего 17 лет. В его твиттере можно найти немало интересных работ, хотя он и создает в основном пародии на фильмы или сериалы. В прошлый раз он решил воспроизвести фаталити Джакса, а уже на этот раз его команду заинтересовали фирменные приемы Кэсси Кейдж.

Отметим, что трудно назвать Кэсси культовой или популярной героиней этой серии. Она представительница нового поколения молодых героев, а также является дочерью Сони Блейд и Джонни Кейджа. Появлялась Кэсси только в последних двух частях этой серии, хотя и как главная героиня. Новая работа Ayo The Creator также выполнена почти без бюджета, а большинство эффектов и анимации сделаны в Photoshop. Кровь заменили на воду, а внутренние органы на чипсы и куриные ножки. Также интересную роль отвели огромному банану.

Прошлое видео Ayo The Creator отметил создатель серии Mortal Kombat Эд Бун. Правда, на этот раз разработчики франшизы пока не обратили внимание на эту пародию, поэтому она и собрала не так много просмотров. Однако, эта работа также интересная и выполнена в классическом для автора стиле.

Фаталити Кэсси Кейдж в реальной жизни – видео