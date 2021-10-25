Файтинг з Гендальфом, Шеггі й Гаррі Поттером: у мережі з'явилися чутки про нову гру Warner Bros.

Користувач Reddit стверджує, що компанія Warner Bros. працює над файтингом зі своїми героями. Цікаво, що його інформацію вже встиг підтвердити Джефф Грабб, щоправда, лише частково.

На початку жовтня відбувся реліз оригінального платформера з назвою Nickelodeon All-Star Brawl. Розробники цього проєкту вирішили перетворити відомих мультгероїв на бійців, а загалом така ідея сподобалася фанатам цього жанру. Щоправда, здається, не лише автори цієї відеогри захотіли створити проєкт у дусі серії Super Smash Bros..

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Варто розпочати з того, що кілька днів тому на платформі Reddit з'явився пост, у якому йшлося про нову гру Warner Bros. та NetherRealm. Користувач з нікнеймом hugeleakeractually написав, що начебто вони працюють над новим файтингом, у якому можна буде зіграти за їхніх героїв. Згідно з його даними, розробники планують створити гру з командними боями, у якій потрібно підбирати персонажів так, щоб між ними була синергія.

Інсайдер відзначив, що у цій відеогрі можуть з'явитися наступні герої: Гендальф, Шеггі, Шалений Макс, Бетмен, Фред Флінтстоун, Джонні Браво, Том, Джеррі, Гаррі Поттер та Рон Візлі. Щоправда, двох останніх можуть й не додати в нову гру, а все через труднощі з правами на цих персонажів. Також він відзначив, що на створення цієї відеогри розробників надихнули меми про Шеггі у Mortal Kombat.

Шеггі в мультфільмі за мотивами Mortal Kombat: відео

Зрозуміло, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично, щоправда, цього разу є одразу кілька "але". Річ у тім, що її частково підтвердив відомий журналіст Джефф Грабб. У своєму твітері він написав, що файтинг у дусі Super Smash Bros. з героями Warner Bros. дійсно знаходиться в розробці, але над ним працює не NetherRealm. А також користувачі мережі згадали, що у вересня 2021 року компанія Warner Bros. зареєструвала торгову марку з назвою "Multiversus".

Наостанок варто відзначити, що hugeleakeractually не знає, коли розробники планують анонсувати цей проєкт. Щоправда, згідно з його даними, ця відеогра вже тривалий час знаходиться в розробці.