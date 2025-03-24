До програми збереження класичних ігор додано Silent Hill 4: The Room, який отримав підтримку Windows 10/11, можливість керування геймпадом та виправлені фантомні ефекти, що не працювали в оригінальній ПК-версії, розповідає 24 Канал.

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Крім того, у зв’язку з закриттям студії Monolith Productions у GOG вирішили повернути до продажу F.E.A.R. Platinum.

Серед нових ігор у програмі:

  • Alien Breed + Tower Assault
  • Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3
  • Cannon Fodder та Cannon Fodder 2
  • Deus Ex GOTY Edition
  • Fallout 2
  • F.E.A.R. Platinum
  • Jagged Alliance 2
  • Port Royale 3 Gold
  • Privateer 2: The Darkening
  • Silent Hill 4: The Room
  • Tomb Raider: Underworld, Anniversary та Legend
  • Ultima 1+2+3
  • Ultima 4+5+6
  • Ultima 8 Gold Edition
  • Vampire: The Masquerade - Redemption
  • Wing Commander 1+2

GOG також нагадує, що програма збереження класичних ігор була запущена в листопаді 2024 року. Вона передбачає адаптацію старих ігор для сучасних та майбутніх ПК.

Після березневого оновлення загальна кількість ігор у програмі сягнула 141, а до кінця 2025 року GOG планує збільшити цей показник до 500. У перспективі компанія має намір додати до ініціативи весь каталог магазину.

Також GOG нагадала про Dreamlist – систему голосування, яка дає користувачам змогу впливати на повернення улюблених ігор у цифровий продаж.