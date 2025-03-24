До програми збереження класичних ігор додано Silent Hill 4: The Room, який отримав підтримку Windows 10/11, можливість керування геймпадом та виправлені фантомні ефекти, що не працювали в оригінальній ПК-версії, розповідає 24 Канал.

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Крім того, у зв’язку з закриттям студії Monolith Productions у GOG вирішили повернути до продажу F.E.A.R. Platinum.

Серед нових ігор у програмі:

Alien Breed + Tower Assault

Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3

Cannon Fodder та Cannon Fodder 2

Deus Ex GOTY Edition

Fallout 2

F.E.A.R. Platinum

Jagged Alliance 2

Port Royale 3 Gold

Privateer 2: The Darkening

Silent Hill 4: The Room

Tomb Raider: Underworld, Anniversary та Legend

Ultima 1+2+3

Ultima 4+5+6

Ultima 8 Gold Edition

Vampire: The Masquerade - Redemption

Wing Commander 1+2

GOG також нагадує, що програма збереження класичних ігор була запущена в листопаді 2024 року. Вона передбачає адаптацію старих ігор для сучасних та майбутніх ПК.

Після березневого оновлення загальна кількість ігор у програмі сягнула 141, а до кінця 2025 року GOG планує збільшити цей показник до 500. У перспективі компанія має намір додати до ініціативи весь каталог магазину.

Також GOG нагадала про Dreamlist – систему голосування, яка дає користувачам змогу впливати на повернення улюблених ігор у цифровий продаж.