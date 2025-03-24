В программу сохранения классических игр добавлено Silent Hill 4: The Room, который получил поддержку Windows 10/11, возможность управления геймпадом и исправлены фантомные эффекты, которые не работали в оригинальной ПК-версии, рассказывает 24 Канал.

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Кроме того, в связи с закрытием студии Monolith Productions в GOG решили вернуть к продаже F.E.A.R. Platinum.

Среди новых игр в программе:

Alien Breed + Tower Assault

Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3

Cannon Fodder и Cannon Fodder 2

Deus Ex GOTY Edition

Fallout 2

F.E.A.R. Platinum

Jagged Alliance 2

Port Royale 3 Gold

Privateer 2: The Darkening

Silent Hill 4: The Room

Tomb Raider: Underworld, Anniversary и Легенда

Ultima 1+2+3

Ultima 4+5+6

Ultima 8 Gold Edition

Vampire: The Masquerade - Redemption

Wing Commander 1+2

GOG также напоминает, что программа сохранения классических игр была запущена в ноябре 2024 года. Она предусматривает адаптацию старых игр для современных и будущих ПК.

После мартовского обновления общее количество игр в программе достигло 141, а до конца 2025 года GOG планирует увеличить этот показатель до 500. В перспективе компания намерена добавить к инициативе весь каталог магазина.

Также GOG напомнила о Dreamlist – системе голосования, которая позволяет пользователям влиять на возвращение любимых игр в цифровую продажу.