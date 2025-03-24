В программу сохранения классических игр добавлено Silent Hill 4: The Room, который получил поддержку Windows 10/11, возможность управления геймпадом и исправлены фантомные эффекты, которые не работали в оригинальной ПК-версии, рассказывает 24 Канал.

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Кроме того, в связи с закрытием студии Monolith Productions в GOG решили вернуть к продаже F.E.A.R. Platinum.

Среди новых игр в программе:

  • Alien Breed + Tower Assault
  • Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3
  • Cannon Fodder и Cannon Fodder 2
  • Deus Ex GOTY Edition
  • Fallout 2
  • F.E.A.R. Platinum
  • Jagged Alliance 2
  • Port Royale 3 Gold
  • Privateer 2: The Darkening
  • Silent Hill 4: The Room
  • Tomb Raider: Underworld, Anniversary и Легенда
  • Ultima 1+2+3
  • Ultima 4+5+6
  • Ultima 8 Gold Edition
  • Vampire: The Masquerade - Redemption
  • Wing Commander 1+2

GOG также напоминает, что программа сохранения классических игр была запущена в ноябре 2024 года. Она предусматривает адаптацию старых игр для современных и будущих ПК.

После мартовского обновления общее количество игр в программе достигло 141, а до конца 2025 года GOG планирует увеличить этот показатель до 500. В перспективе компания намерена добавить к инициативе весь каталог магазина.

Также GOG напомнила о Dreamlist – системе голосования, которая позволяет пользователям влиять на возвращение любимых игр в цифровую продажу.