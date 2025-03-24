GOG зберіг Silent Hill 4, Deus Ex та F․E․A․R․ для майбутніх поколінь
- CD Projekt оголосила про оновлення GOG Preservation Program, додавши 27 культових ігор, включаючи Silent Hill 4, Deus Ex та F.E.A.R.
- Після оновлення березня програма збереження включає 141 гру, а до кінця 2025 року планується досягти 500 ігор.
CD Projekt оголосила про масштабне оновлення GOG Preservation Program у межах презентації Future Games Show: Spring Showcase 2025. Програма поповнилася 27 культовими іграми, серед яких Silent Hill 4: The Room, Deus Ex GOTY Edition та F.E.A.R. Platinum.
До програми збереження класичних ігор додано Silent Hill 4: The Room, який отримав підтримку Windows 10/11, можливість керування геймпадом та виправлені фантомні ефекти, що не працювали в оригінальній ПК-версії, розповідає 24 Канал.
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Крім того, у зв’язку з закриттям студії Monolith Productions у GOG вирішили повернути до продажу F.E.A.R. Platinum.
Серед нових ігор у програмі:
- Alien Breed + Tower Assault
- Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3
- Cannon Fodder та Cannon Fodder 2
- Deus Ex GOTY Edition
- Fallout 2
- F.E.A.R. Platinum
- Jagged Alliance 2
- Port Royale 3 Gold
- Privateer 2: The Darkening
- Silent Hill 4: The Room
- Tomb Raider: Underworld, Anniversary та Legend
- Ultima 1+2+3
- Ultima 4+5+6
- Ultima 8 Gold Edition
- Vampire: The Masquerade - Redemption
- Wing Commander 1+2
GOG також нагадує, що програма збереження класичних ігор була запущена в листопаді 2024 року. Вона передбачає адаптацію старих ігор для сучасних та майбутніх ПК.
Після березневого оновлення загальна кількість ігор у програмі сягнула 141, а до кінця 2025 року GOG планує збільшити цей показник до 500. У перспективі компанія має намір додати до ініціативи весь каталог магазину.
Також GOG нагадала про Dreamlist – систему голосування, яка дає користувачам змогу впливати на повернення улюблених ігор у цифровий продаж.