Sony назвала найпопулярніші ігри у жовтні: на першому місці новинка
Sony назвала ігри, у яких найбільша кількість завантажень за жовтень у магазині PS Store. На першому місці європейського чарту опинилася FIFA 21
Компанія Sony оприлюднила рейтинг найпопулярніших ігор у європейському регіоні за жовтень. Місця у рейтингу визначалися кількістю завантажень відеоігор у PS Store.
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Сам рейтинг виглядає таким чином:
- FIFA 21 (новинка)
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Star Wars: Squadrons (новинка)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time (новинка)
- Minecraft
- Watch Dogs: Legion (новинка)
- The Witcher 3: Wild Hunt
- eFootball PES 2021 Season Update
- Ghost of Tsushima
- Mafia: Definitive Edition
- Days Gone
- Need for Speed
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Assassin's Creed Odyssey
- Far Cry 5
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience
- Thief
- NHL 21
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope (новинка)
На першому місці знаходиться найпопулярніший футбольний симулятор FIFA 21, який вийшов лише на початку минулого місяця. Fall Guys: Ultimate Knockout на 2 сходинці, бо у жовтні до цієї гри вийшло нове масштабне доповнення. На 3 і 4 місці опинилися новинки за дуже популярними всесвітами: симулятор пілота космічного корабля від EA та нові пригоди Креша Бандікута. Watch Dogs: Legion вийшла лише наприкінці жовтня, але вже на 6 місці. Хоча у британському чарті нова гра від Ubisoft вже на 1 сходинці. Minecraft, The Witcher 3: Wild Hunt та Grand Theft Auto V продовжують мати попит серед геймерів, хоч і вийшли вже дуже давно. Також можна відзначити NHL 21, яка в американському чарті займає 3 сходинку, але у європейському лише замикає рейтинг.
FIFA 21 стала лідером європейського чарту у жовтні / світлина з сайту playstation
Також Sony назвала найкращі безкоштовні ігри жовтня. До 5 найпопулярніших не потрапили Apex Legends та World of Tanks.
Рейтинг найкращих безкоштовних ігор у європейському регіоні виглядає так:
- Rocket League
- Rogue Company
- Genshin Impact
- Fortnite
- Call of Duty: Warzone
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