Sony назвала ігри, у яких найбільша кількість завантажень за жовтень у магазині PS Store. На першому місці європейського чарту опинилася FIFA 21

Компанія Sony оприлюднила рейтинг найпопулярніших ігор у європейському регіоні за жовтень. Місця у рейтингу визначалися кількістю завантажень відеоігор у PS Store.

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Сам рейтинг виглядає таким чином:

FIFA 21 (новинка) Fall Guys: Ultimate Knockout Star Wars: Squadrons (новинка) Crash Bandicoot 4: It's About Time (новинка) Minecraft Watch Dogs: Legion (новинка) The Witcher 3: Wild Hunt eFootball PES 2021 Season Update Ghost of Tsushima Mafia: Definitive Edition Days Gone Need for Speed Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Assassin's Creed Odyssey Far Cry 5 Metal Gear Solid V: The Definitive Experience Thief NHL 21 The Dark Pictures Anthology: Little Hope (новинка)

На першому місці знаходиться найпопулярніший футбольний симулятор FIFA 21, який вийшов лише на початку минулого місяця. Fall Guys: Ultimate Knockout на 2 сходинці, бо у жовтні до цієї гри вийшло нове масштабне доповнення. На 3 і 4 місці опинилися новинки за дуже популярними всесвітами: симулятор пілота космічного корабля від EA та нові пригоди Креша Бандікута. Watch Dogs: Legion вийшла лише наприкінці жовтня, але вже на 6 місці. Хоча у британському чарті нова гра від Ubisoft вже на 1 сходинці. Minecraft, The Witcher 3: Wild Hunt та Grand Theft Auto V продовжують мати попит серед геймерів, хоч і вийшли вже дуже давно. Також можна відзначити NHL 21, яка в американському чарті займає 3 сходинку, але у європейському лише замикає рейтинг.

FIFA 21 стала лідером європейського чарту у жовтні / світлина з сайту playstation

Також Sony назвала найкращі безкоштовні ігри жовтня. До 5 найпопулярніших не потрапили Apex Legends та World of Tanks.

Рейтинг найкращих безкоштовних ігор у європейському регіоні виглядає так:

Rocket League Rogue Company Genshin Impact Fortnite Call of Duty: Warzone