Sony назвала самые популярные игры в октябре: на первом месте новинка
Sony назвала игры, в которых наибольшее количество загрузок за октябрь в магазине PS Store. На первом месте европейского чарта оказалась FIFA 21
Компания Sony обнародовала рейтинг самых популярных игр в европейском регионе за октябрь. Места в рейтинге определялись количеством загрузок видеоигр в PS Store.
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Сам рейтинг выглядит следующим образом:
- FIFA 21 (новинка)
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Star Wars: Squadrons (новинка)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time (новинка)
- Minecraft
- Watch Dogs: Legion (новинка)
- The Witcher 3: Wild Hunt
- eFootball PES 2021 Season Update
- Ghost of Tsushima
- Mafia: Definitive Edition
- Days Gone
- Need for Speed
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Assassin's Creed Odyssey
- Far Cry 5
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience
- Thief
- NHL 21
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope (новинка)
На первом месте находится самый популярный футбольный симулятор FIFA 21, который вышел только в начале прошлого месяца. Fall Guys: Ultimate Knockout на 2 ступени, потому что в октябре к этой игре вышло новое масштабное дополнение. На 3 и 4 месте оказались новинки по очень популярным вселенным: симулятор пилота космического корабля от EA и новые приключения Крэша Бандикута. Watch Dogs: Legion вышла лишь в конце октября, но уже на 6 месте. Хотя в британском чарте новая игра от Ubisoft уже на 1 строчке. Minecraft, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto V продолжают пользоваться спросом среди геймеров, хотя и вышли уже очень давно. Также можно отметить NHL 21, которая в американском чарте занимает 3 место, но в европейском лишь замыкает рейтинг.
FIFA 21 стала лидером европейского чарта в октябре / фотография с сайта playstation
Также Sony назвала лучшие бесплатные игры октября. До 5 самых популярных не попали Apex Legends и World of Tanks.
Рейтинг лучших бесплатных игр в европейском регионе выглядит так:
- Rocket League
- Rogue Company
- Genshin Impact
- Fortnite
- Call of Duty: Warzone
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