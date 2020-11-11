Sony назвала игры, в которых наибольшее количество загрузок за октябрь в магазине PS Store. На первом месте европейского чарта оказалась FIFA 21

Компания Sony обнародовала рейтинг самых популярных игр в европейском регионе за октябрь. Места в рейтинге определялись количеством загрузок видеоигр в PS Store.

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Сам рейтинг выглядит следующим образом:

FIFA 21 (новинка) Fall Guys: Ultimate Knockout Star Wars: Squadrons (новинка) Crash Bandicoot 4: It's About Time (новинка) Minecraft Watch Dogs: Legion (новинка) The Witcher 3: Wild Hunt eFootball PES 2021 Season Update Ghost of Tsushima Mafia: Definitive Edition Days Gone Need for Speed Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Assassin's Creed Odyssey Far Cry 5 Metal Gear Solid V: The Definitive Experience Thief NHL 21 The Dark Pictures Anthology: Little Hope (новинка)

На первом месте находится самый популярный футбольный симулятор FIFA 21, который вышел только в начале прошлого месяца. Fall Guys: Ultimate Knockout на 2 ступени, потому что в октябре к этой игре вышло новое масштабное дополнение. На 3 и 4 месте оказались новинки по очень популярным вселенным: симулятор пилота космического корабля от EA и новые приключения Крэша Бандикута. Watch Dogs: Legion вышла лишь в конце октября, но уже на 6 месте. Хотя в британском чарте новая игра от Ubisoft уже на 1 строчке. Minecraft, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto V продолжают пользоваться спросом среди геймеров, хотя и вышли уже очень давно. Также можно отметить NHL 21, которая в американском чарте занимает 3 место, но в европейском лишь замыкает рейтинг.

FIFA 21 стала лидером европейского чарта в октябре / фотография с сайта playstation

Также Sony назвала лучшие бесплатные игры октября. До 5 самых популярных не попали Apex Legends и World of Tanks.

Рейтинг лучших бесплатных игр в европейском регионе выглядит так:

Rocket League Rogue Company Genshin Impact Fortnite Call of Duty: Warzone